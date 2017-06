Herbeleef hoe Griezmann verlengde bij Atlético en AC Milan al vierde aanwinst strikte

Door: redactie

TRANSFERTALK Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Griezmann verlengt contract bij Atlético Atlético Madrid en Antoine Griezmann zijn tot een overeenkomst gekomen. Het contract van de Franse aanvaller wordt verlengd tot 2022. Zo melden Spaanse media. De Franse spits vertrekt dus niet naar Manchester United. Het nieuws is geen verrassing, aangezien de club uit de Spaanse hoofdstad deze zomer geen nieuwe spelers mag aankopen.



Daarvoor waren de Colchoneros wel bereid om mee te werken aan een transfer van Griezmann en hadden ze Lyon-spits Alexandre Lacazette op het oog als vervanger. Maar door de transferban werden de plannen gewijzigd. © afp.

Real Madrid haalt Vallejo van Frankfurt terug De Spaanse verdediger Jesús Vallejo (20) heeft afscheid genomen bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club laat hem met pijn in het hart terug naar Real Madrid gaan. De technische leiding van de Spaanse landskampioen wil Vallejo echter een kans gaan geven bij de A-selectie. Vallejo ondertekende in 2015 een contract voor zes jaar bij de 'Koninklijke'. © getty.

Sa Pinto brengt ook zijn luitenanten mee naar Luik Ricardo Sa Pinto, de kersverse trainer van voetbalclub Standard, brengt drie Portugese assistenten mee naar Luik. Keeperstrainer Philippe Vande Walle moet daardoor de A-kern verlaten.



Sa Pinto krijgt zo een stevige greep op de technische staf. Rui Mota, die ook al assistent was van Sa Pinto bij Al Fateh en Atromitos, wordt ook in Luik de nieuwe rechterhand. Daarnaast blijft ook Eric Deflandre assistent-trainer. José Guilherme Oliveira Kruss Gomes wordt fysiektrainer. Ricardo Pereira wordt dan weer keeperstrainer, en daardoor verdwijnt Philippe Vande Walle uit de staf. De gewezen doelman gaat voor de jeugdopleiding aan de slag. Sa Pinto neemt niet twee, maar drie assistenten mee naar Standard. © belga.

Octavio tekent voor twee seizoenen bij Beerschot Wilrijk Ook Beerschot Wilrijk haalt versterking met de Braziliaanse aanvallende middenvelder Octavio. De 23-jarige Octavio komt over van de Braziliaanse club Botafogo FR en tekende een contract van twee seizoenen op het Kiel. De Braziliaanse aanvallende middenvelder Octavio tekende een contract van twee seizoenen bij KFCO Beerschot Wilrijk! #TogetherWeMakeHistory pic.twitter.com/uUndHFogzd — Beerschot Wilrijk (@beerschot_wlrk) Mon Jun 12 00:00:00 MEST 2017

Lukas Lerager tekent voor vier jaar bij Bordeaux Lukas Lerager (23) heeft een contract voor vier jaar (tot juni 2021) ondertekend bij Girondins Bordeaux. Dat heeft de Franse club bevestigd. De Deense middenvelder, afgelopen seizoen actief voor Zulte Waregem, bereikte zaterdag al een princiepsakkoord met Bordeaux en legde vandaag met succes zijn medische tests af.



Voor Lerager komt al na één seizoen een einde aan zijn verblijf in de Jupiler Pro League. Zulte Waregem plukte de middenvelder vorige zomer weg bij Viborg, in zijn thuisland. In het shirt van Essevee speelde hij het afgelopen seizoen 44 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Bordeaux zou volgens diverse Franse media 3,5 tot 4 miljoen euro voor hem betalen. Dinsdag maakte Lerager nog zijn debuut als Deens international in de vriendschappelijke interland tegen Duitsland (1-1). © photo news.

André Silva naar AC Milan Voetbalclub AC Milan heeft al zijn vierde nieuwe speler voor volgend seizoen te pakken. De Portugese spits André Silva (21) komt over van FC Porto. In de Portugese competitie scoorde hij afgelopen seizoen zestien keer. Silva liet niet alleen in de Portugese competitie een sterke indruk. Hij scoorde ook vier keer in de Champions League en zeven keer in acht wedstrijden voor de nationale ploeg. Milan zou volgens mediaberichten 38 miljoen euro betalen voor de 21-jarige aanvaller.



De afgelopen dagen mocht Milan ook al met drie andere inkomende transfers uitpakken: Mateo Musacchio komt over van Villareal, Ricardo Rodriguez van Wolfsburg en Franck Kessié van Atalanta. © epa.

Valbuena (Lyon) gaat voor Fenerbahçe voetballen Mathieu Valbuena ruilt Olympique Lyon voor Fenerbahçe. Beide clubs hebben een principeakkoord omtrent de transfer van de Franse international, zo bevestigt de Turkse ploeg vandaag.



"We hebben een principeakkoord afgesloten. Na de opening van het transferseizoen zal er een contract worden ondertekend met Mathieu Valbuena", klinkt het.



De aanvallende middenvelder speelt sinds de zomer van 2015 voor l'OL, waar hij nog een jaar onder contract ligt en met een salaris van zes miljoen euro de grootverdiener is. Maandagmorgen postte Valbuena op de sociale media een foto vanop een luchthaven met de boodschap 'Vertrek naar Istanboel'.



De 32-jarige Valbuena was afgelopen seizoen auteur van tien competitiegoals bij Lyon, dat als vierde eindigde in de Ligue 1, goed voor een ticket voor de Europa Leaguegroepsfase.



De Fransman heeft 52 caps (8 goals) achter zijn naam maar is sinds de sextape-affaire met ploegmaat Karim Benzema uit beeld verdwenen bij Les Bleus. Beide toppers misten door de zaak, waarin Valbuena door Benzema zou zijn gechanteerd, onder meer het EK 2016. © ap.

Naessens bereikt akkoord met Westerlo Jens Naessens (26) zet zijn carrière verder bij KVC Westerlo. De aanvaller bereikte een akkoord voor twee seizoenen met de Kemphanen. Hij moet wel nog zijn medische testen afleggen, maar die zijn normaal een formaliteit.



Het voorbije seizoen moest Naessens bij Zulte Waregem, waar hij op huurbasis aantrad, tevreden zijn met enkele invalbeurten. Hij gaat nu op zoek naar meer speelgelegenheid bij Westerlo, dat afgelopen seizoen naar 1B degradeerde.



Naessens keerde vorige zomer terug naar Essevee, nadat hij al van 2010 tot 2014 uitkwam voor het eerste elftal aan de Gaverbeek. In het seizoen 2012-2013 had de aanvaller, met zes goals in 34 matchen, een groot aandeel in het topjaar van Zulte Waregem, toen de troepen van Francky Dury tweede werden achter kampioen Anderlecht. In 2014 ruilde Naessens Zulte Waregem voor KV Mechelen, maar hij werd bij Malinwa geen onbetwiste titularis. Daarna volgden uitleenbeurten aan Antwerp en Zulte Waregem. Naessens op het Gala van de Gouden Schoen © belga.

Contractverlenging voor Guillaume François bij Beerschot-Wilrijk Sportief directeur Frank Staes bereikte vandaag een akkoord met Guillaume François met betrekking tot een contractverlenging. De rechterflankverdediger zette vanmiddag zijn kribbel onder een nieuwe overeenkomst die hem tot en met het einde van het seizoen 2017-2018 aan Beerschot-Wilrijk bindt. Met daarbovenop een optie voor een bijkomend jaar.



François dwong in de loop van het voorbije seizoen, en ondanks enkele blessures, een vaste stek af op de rechterflank in het Kielse elftal, vanwaar hij met enkele infiltraties een aantal doelpunten inleidde én ook zelf aan het kanon stond.



"Ik wil met KFCO Beerschot Wilrijk verder doorgroeien. Volgend seizoen in 1B is de logische volgende stap na dat schitterende kampioenenjaar dat net achter de rug ligt. En de ultieme droom is en blijft uiteraard eerste klasse",aldus Guillaume. "Ik ben blij en fier dat de club en ikzelf elkaar gevonden hebben voor een verlengd verblijf. Onze ambities lopen parallel." © Twitter.

"Zlatan wordt ploegmaat van Jelle Van Damme" Bij Manchester United kreeg Zlatan Ibrahimovic geen nieuw contract meer, maar dat betekent niet dat de carrière van de 35-jarige Zweedse spits erop zit. Volgens Marca gaat 'Ibracadabra' immers zijn krabbel zetten bij LA Galaxy, het team van Jelle Van Damme.



Zlatan herstelt momenteel van een zware knieblessure die hij heeft opgelopen in de Europa League tegen Anderlecht. Maar de spits zou fit moeten raken voor de volgende voorbereiding op de Major League Soccer (MLS).



Ibrahimovic zou in maart al een akkoord hebben bereikt over een overgang naar LA Galaxy en nu hij bij Manchester United geen niet contract heeft gekregen, staat niets een overgang nog in de weg. © getty.

Clubleiding Napoli ziet Zoet zitten PSV-doelman Jeroen Zoet weet zich in de belangstelling van het Italiaanse Napoli. Een transfer naar de ploeg van Dries Mertens behoort komende zomer tot de mogelijkheden als de club een opvolger wil hebben voor de bijna 35-jarige Pepe Reina, die in Napels nog een contract voor een jaar heeft.



Napoli heeft zich nog niet officieel met een bod bij PSV of de zaakwaarnemer van Zoet gemeld, maar volgens goed ingelichte Italiaanse bronnen is er al regelmatig contact geweest. De clubleiding ziet het helemaal zitten in Zoet (26), die als man voor de toekomst wordt gezien. © Pro Shots.

Klaassen op weg naar Everton Ajax-aanvoerder Davy Klaassen lijkt op weg naar Everton. De club uit Liverpool zou een bedrag van 30 miljoen euro op tafel moeten leggen voor de 24-jarige middenvelder.



De Engelse club van Ronald Koeman heeft al langer interesse in Klaassen. De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling geraakt en staat Klaassen een stapje dichter bij een overstap naar de lucratieve Premier League. © anp.

Liverpool aast op Tadic Liverpool kocht de afgelopen jaren bijna een heel elftal spelers weg bij Southampton, maar daarmee is de koophonger van de club van Divock Origi nog niet gestild. Dusan Tadic is de volgende die de overstap moet maken van het St. Mary's naar Anfield Road, meldt de Sunday Times.



Tadic, drie jaar geleden de eerste aankoop van Ronald Koeman bij Southampton, zou een afkoopsom van zo'n 15 miljoen in zijn contract hebben staan. De Servisch international onderhoudt een moeizame relatie met manager Claude Puel en zou wel oren hebben naar een transfer. Dusan Tadic. © getty.

Capel: "Heb met Teo over Sevilla gepraat" Diego Capel is nog steeds op zoek naar een nieuwe club in Spanje. Voorlopig zonder succes. Maar in een interview met de Spaanse krant 'Estadio Deportivo' zegt de flankaanvaller dat één van zijn ploegmaats wel dicht bij een transfer naar de Primera Division staat: "Ik heb al met hem gesproken over Sevilla, omdat die club overal opduikt. Teo zei me dat de Spaanse competitie hem aantrekt. Maar ik denk dat er nog veel meer clubs hem willen." (NVK) Diego Capel. © photo news.

De Maio bijna van Bologna De kans is groot dat Sebastien De Maio naar Bologna verkast, zo melden Italiaanse bronnen. De verdediger, die na drie weken zijn eigen ruiten ingooide bij Anderlecht en vorig seizoen daarom op uitleenbasis bij Fiorentina speelde, is zo goed als rond met de middenmoter. Anderlecht zal hem niet al te veel in de weg leggen, al hoopt het wel zo'n 3 miljoen te recupereren. Bologna zou de voorkeur geven aan een uitleenbeurt met aankoopoptie. (NVK) Sebastien De Maio. © photo news.

AA Gent stuit op njet van Rijeka voor Andrijasevic De strijd om Franko Andrijasevic is losgebarsten. Dat zowel AA Gent als Standard interesse toonden, was bekend. Nu schakelen vooral de Buffalo's een versnelling hoger. Afgelopen weekend contacteerde het de middenvelder - tot gisteren present bij de Kroatische nationale ploeg - persoonlijk en deed het hem een beter voorstel dan de Rouches. Alleen heeft Andrijasevic in Luik reeds een voorcontract getekend. Bijkomende moeilijkheid: Rijeka is niet van plan om zijn sterkhouder zomaar te laten vertrekken. De Buffalo's probeerden het met een bod van 3,2 miljoen euro, terwijl de Rouches 2,5 miljoen plus bonussen op tafel legden. Allebei stuitten ze op een njet. De Kroatische club hoopt 4 tot 5 miljoen euro te vangen. Een bedrag dat Gent niet van plan is om op te hoesten. Sportief manager Patrick Turcq vertoeft momenteel in Kroatië om toch een doorbraak te forceren. Nog dit: Gent ziet in Andrijasevic niet de vervanger van Kums. Hij komt het best tot zijn recht hoger op het veld, als '8' of '10'. (VDVJ/SJH) https://t.co/YvGGXluRmO - La Gantoise aussi sur la piste de Franko Andrijasevic #rscl #standardrouche pic.twitter.com/dHBOcoe1hq — Standard Rouche (@StandardRouche) 9 juni 2017

Mühren mag weg bij Essevee Zes maanden. In het ideale scenario duurt het avontuur van Robert Mühren (28) aan de Gaverbeek niet langer. De Nederlandse aanvaller, die in de winter overkwam van AZ, mag Zulte Waregem verlaten. Hij was een miscasting en kon zich niet doorzetten. Dat geldt ook voor Jakob Ankersen (26). Essevee kocht hem bij Göteborg, maar de Deense rechterflank heeft een gebrekkige mentaliteit en kreeg te horen dat hij mag vertrekken. Behoudens ongelukken wordt Lukas Lerager (23) deze namiddag voorgesteld bij Bordeaux, inkomend legt Nill De Pauw (27, Guingamp) vandaag zijn medische testen af.



Een vertrek van Mbaye Leye (34) lijkt onafwendbaar. De spits, die nog één seizoen onder contract ligt en een financieel interessante verlenging aangeboden kreeg, geniet concrete belangstelling uit onder meer Frankrijk, Qatar en Zwitserland. Na de laatste speeldag had Leye via deze krant aangekondigd dat hij absoluut een transfer wilde afdwingen. Hij scoorde zestien keer in de competitie, maar voelt zich onvoldoende gerespecteerd aan de Gaverbeek. (PJC) © belga. © belga.

Eupen wijst 8 miljoen van West Ham voor Onyekuru af © photo news. Henry Onyekuru blijft in beeld bij Anderlecht, al wordt de interesse uit Engeland wel heel concreet. De aanvaller van Eupen zou al naar Londen zijn afgereisd. Alleen is er van een definitieve transfer nog geen sprake. West Ham United bracht afgelopen weekend een bod van 8 miljoen euro uit op de Nigeriaan. Eupen wees dat af. Het bestuur ziet de aanvaller liever vertrekken naar een club die Europees ook een klinkende naam heeft. Vandaar dat Anderlecht nog een kans maakt. De deelname aan de Champions League volgend jaar is een grote troef, naast het feit dat paars-wit goede relaties onderhoudt met makelaar Mogi Bayat, die het mandaat voor de transfer heeft gekregen. (PJC) © belga.