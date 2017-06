Buffon in top-5 internationals met meeste duels

Door: redactie

11/06/17 - 22u16

© photo news.

Gianluigi Buffon speelt vanavond tegen Liechtenstein zijn 169ste interland voor Italië. Daarmee passeert de 39-jarige keeper de Ecuadoriaan Iván Hurtado en dringt zo de top-5 binnen.

Buffon maakte op 29 oktober 1997 zijn debuut voor Italië. Hij was toen 19 jaar en 9 maanden oud. Buffon kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland in het veld voor Gianluca Pagliuca.



Bovenaan de lijst van meeste interlands staat nog altijd Ahmed Hassan. De Egyptenaar speelde op 22 mei 2012 zijn laatste interland.



Wesley Sneijder, die vrijdag tegen Luxemburg zijn 131ste duel voor Oranje speelde en zo Edwin van der Sar passeerde, bezet de gedeelde 74ste plek.

Lees ook Owngoal van het jaar? Ploegmaat Carrasco solliciteert met heerlijke knal