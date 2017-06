Schotland deelt punten met aartsrivaal Engeland na knotsgekke slotfase

Door: redactie

10/06/17 - 20u10

© epa.

video Schotland heeft een punt overgehouden aan de doldwaze kraker tegen aarstivaal Engeland: 2-2. Dele Alli en co leken na een doelpunt van Alex Oxlade-Chamberlain op een nipte overwinning af te steven, maar plots vielen er in de absolute slotfase nog drie doelpunten. Leigh Griffiths sloeg twee keer toe via een vrije trap, maar Harry Kane hing in de laatste seconden de bordjes opnieuw gelijk.

De Schotten begonnen energiek aan de partij, maar nadien nam Engeland het commando over, al konden ze dat veldoverwicht niet omzetten in doelpunten. Beide teams doken met een brilscore de rust in. Weinig animo in de tweede helft, tot Alex Oxlade-Chamberlain twintig minuten voor affluiten de netten deed trillen. De invaller sneed de grote rechthoek in, hield drie verdedigers aan de praat en trapte recht op doelman Craig Gordon, die het leer niet uit zijn netten kon houden: 0-1.



De troepen van Gary Southgate leken op weg naar een moeizame overwinning, maar daar dacht Leigh Griffiths duidelijk anders over. De Schotse spits van Celtic Leigh Griffiths krulde een vrije trap over het muurtje en buiten het bereik van Joe Hart. Drie minuten later kreeg diezelfde Griffiths opnieuw een vrijschop op een interessant plaats en opnieuw vond hij de weg naar doel: 2-1. De Schotse supporters waanden zich zegezeker, maar dat was zonder Harry Kane gerekend. De topschutter van de Premier League sleepte in de slotminuten van dichtbij nog een punt uit de brand.



De Schotten schieten weinig op met het gelijkspel, want de ploeg van Gordon Strachan staat met 8 punten op de vierde plaats. Wel maakt Schotland nog kans op de tweede plek, die recht geeft op de play-offs. Engeland blijft met veertien punten aan de leiding. Bekijk hieronder de doelpunten. Lees ook Uruguayaanse en Venezolaanse U20 ruziën in hotel, politie doet kalmte wederkeren

