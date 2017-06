Herbeleef hoe Man. United nieuwe verdediger strikte en hoe Preud'homme Griekse club afwees

Door: redactie

© getty.

Feyenoord overweegt Boëtius terug te halen naar Rotterdam Eljero Elia vliegt morgen met zijn zaakwaarnemer Serkan Kulup naar Istanboel om de deal met Basaksehir af te ronden. De 30-jarige linkerspits kan bij de nummer twee uit de Süper Lig een driejarig contract ondertekenen. In Turkije zal de Hagenaar, die meteen het veroveren van de landstitel met Feyenoord aangaf dat hij uit de Kuip zou vertrekken, de medische keuring ondergaan.



Basaksehir maakt, als alles volgens plan verloopt en Elia zijn jawoord geeft, iets meer dan een miljoen euro over naar Rotterdam. Elia ontvangt een deel van de transfersom, terwijl ook Werder Bremen nog recht heeft op een percentage van de transfersom.



Feyenoord, dat door zijn titel zeker zal uitkomen in de Champions League, zoekt ondertussen naar een geschikte opvolger. Voormalig speler Jean-Paul Boëtius, die onder contract staat bij FC Basel, staat op het lijstje met potentiële kandidaten van trainer Giovanni van Bronckhorst. De 23-jarige aanvaller werd eerder door Feyenoord voor 2,2 miljoen naar Zwitserland getransfereerd, maar FC Basel is bereid hem weer te laten gaan.

Fabio Capello gaat aan de slag in China De Italiaan Fabio Capello is vandaag aangesteld als de nieuwe trainer van Jiangsu Suning, één van de rijkste Chinese clubs. De 70-jarige oefenmeester zat zonder werk sinds hij in 2015 ontslagen werd als bondscoach van Rusland. De Chinese media maken melding van een contract van achttien maanden voor Capello en een jaarloon van tien miljoen euro.



Capello stond eerder al aan het roer van onder andere AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid. Bij die clubs was hij goed voor vijf Italiaanse landstitels (vier bij AC Milan en een bij AS Roma), twee Spaanse landstitels (bij Real Madrid) en één keer de Champions League (in 1994 met AC Milan). Als bondscoach leidde hij Engeland (2008-2012) en Rusland (2012-2015). © afp.

Bayern München versterkt selectie met Serge Gnabry Serge Gnabry zet zijn carrière verder bij Bayern München. De Duitse kampioen kondigde vandaag de komst van de 21-jarige aanvallende middenvelder aan. Gnabry komt over van Werder Bremen, waar hij deze week een opstapclausule activeerde. Hij is na Niklas Süle en Sebastian Rudy (allebei Hoffenheim) de derde aanwinst van de Rekordmeister.



Gnabry kwam al twee keer voor de Duitse nationale ploeg uit, en won afgelopen zomer met de beloftenploeg olympisch zilver. Rummenigge: "Wir freuen uns, dass in @SergeGnabry ein weiterer junger, deutscher Nationalspieler zum #FCBayern kommt." #MiaSanMia #Gnabry pic.twitter.com/02h1Z974kk — FC Bayern München (@FCBayern)

Koeman zet in op Klaassen Everton maakt werk van de transfer van Davy Klaassen. Volgens de Mirror heeft de club van Ronald Koeman een bedrag van 20 miljoen pond (bijna 23 miljoen euro) klaarliggen om de aanvoerder van Ajax naar Liverpool te lokken. De Toffees willen de deal voor 21 juni rondmaken. Koeman ziet in Klaassen de perfecte 'opvolger' van international Ross Barkley, van wie wordt verwacht dat hij Goodison Park straks gaat verlaten. Davy Klaassen stond vorige week aan het kanon in de oefeninterland tegen Wilmots' Ivoorkust. © anp.

Nog een Ajacied voor Tottenham? Na Christian Eriksen, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen lijkt opnieuw een Ajacied op weg naar Tottenham Hotspur. Manager Mauricio Pochettino heeft acht miljoen pond (negen miljoen euro) over voor Joël Veltman. De rechtsback van Ajax en Oranje moet komende seizoen in de jacht op de landstitel de verdediging van Spurs komen versterken, zo meldt de London Evening Standard. Pochettino zou Veltman al een jaar volgen. Tottenham zou op zoek gaan naar een nieuwe rechtsachter omdat de Engelse international Kyle Walker dicht bij een overgang is naar concurrent Manchester City. Veltman in actie in de Europa League-finale tegen Mikhtaryan. © getty.

Onyekuru dicht bij West Ham De kans dat Henri Onyekuru naar Anderlecht trekt, is niet groot. Paars-wit leefde op hoop, zeker nadat Eupen makelaar Mogi Bayat -graag gezien in het Astridpark- een mandaat gegeven had om de transfer af te handelen. Maar de belangstelling vanuit het buitenland, en zeker uit de Premier League, lijkt te groot voor de 20-jarige spits. Zeker als de Engelse werkvergunning voor de Nigeriaan in orde komt. Zowel Arsenal als West Ham azen op Onyekuru, die naar verluidt zijn voorkeur heeft gegeven aan die laatste club omdat hij daar op meer speelminuten kan rekenen. Dinsdag zou hij naar het Olympisch Stadion trekken om er zijn medische testen af te leggen, schrijven Engelse media. De 'Hammers' zouden zwaaien met een contract ter waarde van 40.000 euro per week en 8 miljoen neertellen voor de vice-topschutter (25 goals en 14 assists) van de Jupiler Pro League. Onyekuru maakte eind vorige maand ook zijn debuut in het Nigeriaanse nationale elftal. © photo news. © photo news.

Manchester United heeft akkoord met Benfica over komst Lindelöf Manchester United heeft de Zweedse international Victor Lindelöf zo goed als beet. De Red Devils lieten vanavond op de clubwebsite weten dat er een akkoord is met het Portugese Benfica over de transfer van de 22-jarige flankverdediger.



Veel details maakte Europa League-winnaar Manchester United niet bekend, er is enkel sprake van een akkoord op clubniveau. "Verdere informatie volgt wanneer de transfer helemaal rond is", klinkt het bij de club van Rode Duivel Marouane Fellaini.



Lindelöf ruilde in december 2011 het Zweedse Västeras voor Benfica, speelde daar in de jeugdreeksen en maakte in oktober 2013 zijn debuut in de hoofdmacht van de club uit Lissabon. In maart 2016 werd hij Zweeds international, vorige zomer speelde hij met Zweden het EK in Frankrijk. Gisteren stond hij in de Friends Arena in Stockholm nog 90 minuten tussen de lijnen in de WK-kwalificatie-wedstrijd tegen Frankrijk, die de Zweden verrassend met 2-1 wonnen.

"Ibrahimovic trekt naar LA Galaxy" Zlatan Ibrahimovic lijkt zijn carrière voort te zetten in de Verenigde Staten. De 35-jarige Zweed, die een aflopend contract heeft bij Manchester United dat niet verlengd gaat worden, staat volgens Marca op het punt om bij LA Galaxy te tekenen. Ibrahimovic zou volgens de Spaanse sportkrant al drie maanden geleden een akkoord hebben bereikt met de in de MLS uitkomende club uit Los Angeles. © ap.

Lerager heeft princiepsakkoord met Bordeaux De Deense middenvelder Lukas Lerager verlaat Zulte Waregem en trekt naar Girondins Bordeaux. Dat bevestigde Bordeaux vandaag op haar website, zeggende dat het een princiepsakkoord bereikt heeft met de Deen. Die moet wel zijn medische testen nog afleggen. Maandag wordt hij normaal gezien voorgesteld.



Voor de 23-jarige Lerager komt er zo al na één seizoen een einde aan zijn verblijf in de Jupiler Pro League. Zulte Waregem plukte de middenvelder vorige zomer voor 400.000 euro weg bij Viborg, in zijn thuisland. Aan de Gaverbeek speelde hij het afgelopen seizoen 44 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Bordeaux zou volgens diverse Franse media 3,5 tot 4 miljoen euro voor hem betalen. Dinsdag maakte Lerager nog zijn debuut als Deens international in de vriendschappelijke interland tegen Duitsland. © photo news.

Preud'homme wijst PAOK af Michel Preud'homme geniet in Bordeaux van zijn vakantie en van zijn eerste sabbatweken. Het belet Europese topclubs niet om te hengelen naar de diensten van Preud'homme. Onder meer - zo blijkt uit de Griekse pers - PAOK Saloniki informeerde. "Ik krijg onnoemlijk veel aanbiedingen - soms hele mooie - maar ik wijs iedereen met respect af. Ik wil echt tot rust komen", reageert Preud'homme. Waarna hij alweer afsloeg op de volgende hole. (SK)

© photo news.

Heel wat op stapel bij Club Een nieuwe trainer, maar ook een vernieuwde kleedkamer. Er zijn al een aantal transfers gedaan, maar er staat de komende weken en maanden nog wel wat op stapel in Brugge. Bruzzese verlaat Jan Breydel naar alle waarschijnlijkheid, terwijl blauw-zwart ook nog meer dan gezonde interesse toont in Guillaume Hubert (Standard) en Miguel Van Damme (Cercle). Opmerkelijk: die laatste is pas hersteld van leukemie. Voorts zoeken de West-Vlamingen ook nog naar een ervaren defensieve middenvelder.



Voor een uitgebreide stand van zaken in de transferdossiers van Club, kunt u HIER terecht. Miguel Van Damme. © belga.

Tabekou op weg naar Union AA Gent ziet een 'onehitwonder' vertrekken. Serge Tabekou (20) staat dicht bij een overgang naar tweedeklasser Union Saint-Gilloise. Bij de Buffalo's maakte Tabekou naam door bij zijn debuut, in de play-offs van het kampioenenjaar tegen Standard, als onbekende invaller meteen te scoren. Nadien kon de Kameroener geen potten meer breken. De spits werd achtereenvolgens uitgeleend aan Sedan en OHL. Vorig seizoen was hij bij de Leuvenaars goed voor 4 goals in 32 wedstrijden. (VDVJ/NP) © belga. © photo news.

Sels gewild in Turkije Anderlecht is niet de enige die wel wat ziet in Matz Sels. De doelman, die bij nieuwbakken Premier League-club Newcastle niet meer aan de bak komt, staat volgens de Turkse sportkrant Milliyet in de belangstelling van Fenerbahce. De Turkse topclub richtte haar pijlen eerst op David Ospina (Arsenal) en Kasper Schmeichel (Leicester), maar die opties bleken wat duur. © photo news.

Geen contract voor Zlatan bij United, wel bijna voor Morata Zlatan Ibrahimovic (35) krijgt dus geen contractverlenging bij Manchester United. De spits, herstellend van een zware knieblessure, mag wel verder revalideren. De Zweed is nog tot Nieuwjaar out. Ondertussen maakt United werk van de komst van Alvaro Morata. Met de Spaanse spits is de club er zo goed als uit. Alleen met Real Madrid moet de directie nog een akkoord vinden. Lukaku is geen prioriteit meer. De Rode Duivel prefereert Chelsea. (KTH) © photo news.

Oostende heeft akkoord met Zivkovic KV Oostende heeft een persoonlijk akkoord met Richairo Zivkovic (20), maar nog niet met Ajax. De Amsterdammers leenden de spits het voorbije seizoen uit aan FC Utrecht. Zivkovic kan de vervanger worden van Landry Dimata. Die kondigt na zijn terugkeer uit vakantie aan waar hij naartoe gaat. Wolfsburg ligt nog steeds in polepositie voor de jonge spits. Oostende gaat van 3 tot 8 juli op stage in het Nederlandse Wageningen. (RN/TTV)



© ProShots.

De Pauw naar Essevee Zulte Waregem heeft een akkoord met Guingamp over een definitieve transfer van Nill De Pauw. Begin volgende week legt de flankaanvaller zijn medische testen af en tekent hij voor drie jaar. Daarnaast onderhandelt Essevee met Auxerre over Brahim Konaté (21). De Malinese Fransman, een centrale middenvelder, was het voorbije seizoen een basisspeler in de Ligue 2. Christophe Lepoint (32) en Bryan Verboom (25) verhuizen naar KV Kortrijk. Lepoint, die ook belangstelling genoot van Moeskroen, tekende voor drie seizoenen, in het geval van Verboom gaat het om een uitleenbeurt met aankoopoptie. (PJC/ESK/VDVJ) © afp.

Gent aast ook op Andrijasevic Standard is al langer in vergevorderde gesprekken met Franko Andrijasevic (25). De Kroatische international van Rijeka gaf al zijn woord aan de Rouches, maar er is nog geen akkoord tussen de clubs. AA Gent lijkt roet in het eten te willen gooien en bracht bij Rijeka een bod uit dat gevoelig hoger ligt dan wat Standard tot dusver bood. Dat zet de transfer op de helling, maar de spelergeeft de voorkeur aan een transfer naar Standard. (SJH/VDVJ) https://t.co/YvGGXluRmO - La Gantoise aussi sur la piste de Franko Andrijasevic #rscl #standardrouche pic.twitter.com/dHBOcoe1hq — Standard Rouche (@StandardRouche) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017