TT: 'Onehitwonder' AA Gent op weg naar Union - United lijkt nieuwe aanvalsleider beet te hebben

Door: redactie

10/06/17 - 10u22

© belga.

TransferTalk Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Sels gewild in Turkije Anderlecht is niet de enige die wel wat ziet in Matz Sels. De doelman, die bij nieuwbakken Premier League-club Newcastle niet meer aan de bak komt, staat volgens de Turkse sportkrant Milliyet in de belangstelling van Fenerbahce. De Turkse topclub richtte haar pijlen eerst op David Ospina (Arsenal) en Kasper Schmeichel (Leicester), maar die opties bleken wat duur. © photo news.

Geen contract voor Zlatan bij United, wel bijna voor Morata Zlatan Ibrahimovic (35) krijgt dus geen contractverlenging bij Manchester United. De spits, herstellend van een zware knieblessure, mag wel verder revalideren. De Zweed is nog tot Nieuwjaar out. Ondertussen maakt United werk van de komst van Alvaro Morata. Met de Spaanse spits is de club er zo goed als uit. Alleen met Real Madrid moet de directie nog een akkoord vinden. Lukaku is geen prioriteit meer. De Rode Duivel prefereert Chelsea. (KTH) © photo news.

Oostende heeft akkoord met Zivkovic KV Oostende heeft een persoonlijk akkoord met Richairo Zivkovic (20), maar nog niet met Ajax. De Amsterdammers leenden de spits het voorbije seizoen uit aan FC Utrecht. Zivkovic kan de vervanger worden van Landry Dimata. Die kondigt na zijn terugkeer uit vakantie aan waar hij naartoe gaat. Wolfsburg ligt nog steeds in polepositie voor de jonge spits. Oostende gaat van 3 tot 8 juli op stage in het Nederlandse Wageningen. (RN/TTV)



© ProShots.

De Pauw naar Essevee Zulte Waregem heeft een akkoord met Guingamp over een definitieve transfer van Nill De Pauw. Begin volgende week legt de flankaanvaller zijn medische testen af en tekent hij voor drie jaar. Daarnaast onderhandelt Essevee met Auxerre over Brahim Konaté (21). De Malinese Fransman, een centrale middenvelder, was het voorbije seizoen een basisspeler in de Ligue 2. Christophe Lepoint (32) en Bryan Verboom (25) verhuizen naar KV Kortrijk. Lepoint, die ook belangstelling genoot van Moeskroen, tekende voor drie seizoenen, in het geval van Verboom gaat het om een uitleenbeurt met aankoopoptie. (PJC/ESK/VDVJ) © afp.

Gent aast ook op Andrijasevic Standard is al langer in vergevorderde gesprekken met Franko Andrijasevic (25). De Kroatische international van Rijeka gaf al zijn woord aan de Rouches, maar er is nog geen akkoord tussen de clubs. AA Gent lijkt roet in het eten te willen gooien en bracht bij Rijeka een bod uit dat gevoelig hoger ligt dan wat Standard tot dusver bood. Dat zet de transfer op de helling, maar de spelergeeft de voorkeur aan een transfer naar Standard. (SJH/VDVJ) https://t.co/YvGGXluRmO - La Gantoise aussi sur la piste de Franko Andrijasevic #rscl #standardrouche pic.twitter.com/dHBOcoe1hq — Standard Rouche (@StandardRouche) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017