TT: Essevee strikt potige middenvelder - "Chinese club wil 200 miljoen euro geven voor Cristiano"

9/06/17 - 17u50

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Spalletti officieel coach van Inter Het hing al even in de lucht, maar nu is het zeker: Luciano Spalletti wordt de nieuwe trainer van Inter Milaan. De 58-jarige Italiaan, die afgelopen seizoen AS Roma naar een tweede plek leidde, wordt zo de vierde coach op één jaar tijd bij Inter. "Ik verheug mij op deze nieuwe uitdaging", verklaarde Spalletti eerder deze week. Inter beëindigde de competitie op een teleurstellende zevende plaats en zat sinds het ontslag van Stefano Pioli zonder oefenmeester. Luciano #Spalletti è il nuovo allenatore dell¿Inter ¿ https://t.co/4b6CKQINK4 #InterIsComing #WelcomeLuciano #FCIM pic.twitter.com/NwSqKGZ62o — F.C. Internazionale (@Inter) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017

Julien Vercauteren tekent voor Union Julien Vercauteren zet zijn carrière verder bij Union. De Brusselse club uit 1B kondigde de komst van de linkerwinger vandaag aan. Vercauteren komt over van het Kroatische RNK Split, waar hij sinds zijn transfer in februari amper speelde. Hij heeft ook een verleden bij Lierse, Westerlo en het Franse Nice. De 24-jarige Vercauteren tekende bij Union een contract voor een jaar, met optie op een bijkomend seizoen. © photo news.

Borussia Mönchengladbach haalt Zwitsers international #Eberl: "We've had good experience with Swiss players. We've known about Denis for a while. He has incredible potential." #fohlenelf pic.twitter.com/ZnF4NhwWW5 — Gladbach (@borussia_en) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017 Zakaria Borussia Mönchengladbach versterkt zijn selectie met de Zwitserse international Denis Zakaria. De verdedigende middenvelder onderschreef bij de club van Thorgan Hazard een contract tot 2022. Zakaria, 20, komt over van Young Boys Bern. Met de transfer is een som tussen 10 en 12 miljoen euro gemoeid.



"Het is een grote eer om naar de Bundesliga te komen. Ik wil mezelf bewijzen en tonen dat ik het kan", vertelde hij vandaag bij zijn voorstelling.



Bij Gladbach, vorig seizoen negende in de Bundesliga, moet Zakaria het vertrek opvangen van Mahmoud Dahoud, die naar Borussia Dortmund verhuisde. De Zwitser vindt bij zijn nieuwe club landgenoten Yann Sommer, Nico Elvedi, Josip Drmic en Djibril Sow terug.



Zakaria telt voorlopig drie caps achter zijn naam. Hij maakte deel uit van de Zwitserse selectie op het EK 2016 maar kwam er niet aan spelen toe. #Eberl: "After Mo #Dahoud's departure, it was important for us to sign a very good player in that position." #fohlenelf pic.twitter.com/zpnZAajdsE — Gladbach (@borussia_en) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017

Mangala van Anderlecht naar Stuttgart Orel Mangala neemt definitief afscheid van Anderlecht. De beloftevolle middenvelder werd vorig seizoen al uitgeleend aan Borussia Dortmund en keert niet meer terug naar het Astridpark. Hij heeft immers een contract tot 2020 ondertekend bij VfB Stuttgart, die andere club uit de Bundesliga. Met de overgang zou zo'n twee miljoen euro gemoeid zijn. Tranfser Update : Mangala a signé au VfB Stuttgart ¿ Mangala heeft getekend bij VfB Stuttgart ! For more info check https://t.co/lUkR6vkIcd! pic.twitter.com/PXYF8APeMu — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017

Leonid Slutsky wordt nieuwe coach van degradant Hull City Hull City heeft de Rus Leonid Slutsky aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Dat maakte de degradant uit de Engelse Premier League vandaag bekend op de clubwebsite. De 46-jarige Rus is ex-bondscoach van de Russische nationale ploeg - hij nam ontslag na EURO2016 - en voormalig hoofdtrainer van CSKA Moskou, hij volgt bij Hull de Portugees Marco Silva op. Die maakte twee weken geleden zelf bekend dat hij het voor bekeken hield als T1.



Silva stond nog maar sinds januari aan het hoofd van Hull, op dat ogenblik rode lantaarn. Onder zijn leiding klommen The Tigers enkele plaatsen in de stand, maar strandden ze uiteindelijk op een achttiende plaats die gelijkstond aan degradatie. ¿¿¿¿ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid ¿ ¿¿¿¿ pic.twitter.com/3UxPRWxsl1 — Hull City (@HullCity) Fri Jun 09 00:00:00 MEST 2017

200 miljoen voor Cristiano? Nadat 'A Bola' al uitpakte met het sensationele nieuws dat Real Madrid een bod van 180 miljoen euro zou gaan ontvangen voor Cristiano Ronaldo, gaan ze bij het Spaanse AS nog een stapje verder. Daar claimen ze namelijk te weten dat een Chinese club 200 miljoen euro (!) wil neertellen voor de Portugese doelpuntenmachine. Ook Cristiano zelf zou zo'n overgang natuurlijk geen windeieren leggen, want hij zou jaarlijks zo'n 120 miljoen euro mogen bijschrijven op zijn bankrekening. Nog volgens de Spaanse sportkrant komen de bestuurders van de niet nader genoemde Chinese club volgende week naar Madrid om er met Florentino Pérez, de voorzitter van Real, te onderhandelen.



Dat het ook effectief tot een overgang komt, is weinig waarschijnlijk. De goalgetter ligt immers nog tot 2021 onder contract bij de 'Koninklijke' en in die overeenkomst is bovendien ook nog een opstapclausule van één miljard euro opgenomen... AS cover: €200M offer for Cristiano will be offered from a Chinese club next week. He'll get €120M/year which is 5x more his current salary. pic.twitter.com/Cj96hXKqqG — SB (@Realmadridplace) Thu Jun 08 00:00:00 MEST 2017

Geen Club Brugge voor Sagnol, wel Bayern München Willy Sagnol keert terug naar Bayern München en wordt de nieuwe assistent van coach Carlo Ancelotti. Dat heeft de Duitser Rekordmeister vandaag laten weten op de clubwebsite.



De Franse ex-international speelde tussen 2000 en 2009 bij Bayern en won met de club uit München de Champions League in 2001. De voormalige verdediger ondertekende een tweejarig contract. De 40-jarige Sagnol was tot maart 2016 nog coach bij Bordeaux, maar werd daar ontslagen.



Sagnol zou de voorbije weken overigens even in beeld geweest zijn als nieuwe T1 bij Club Brugge. De Bruggelingen legden gisteren met Ivan Leko hun nieuwe coach vast. © afp.

Trossard blijft in Genk Celta de Vigo? Nice? Neen, Leandro Trossard (22) blijft nog één seizoen in Genk. Die - moeilijke - beslissing heeft de flankaanvaller gisteren na een gesprek met het bestuur genomen. "Ik wil Genk verlaten met een prijs." Bij Genk blijven of toch maar die stap zetten naar een grote Europese competitie? Leandro Trossard brak er de voorbije weken zijn hoofd over. Maar een weekje relaxen onder de Spaanse zon op Mallorca bracht raad. "Ik heb mijn beslissing genomen, ik blijf nog één seizoen in Genk", vertelde Trossard ons gisteren. "Ik heb daarnet een goed gesprek gehad met het bestuur van Genk. Ze willen komend seizoen vol voor een prijs gaan en de club wil dat ik daarin een belangrijke schakel word." (KDC) © photo news.

Deal Maes - Antwerp nog niet rond Op zo'n 72 uur van de eerste training van het nieuwe seizoen blijft de onzekerheid bij Antwerp huishouden. Er is nog altijd geen coach aangesteld. De meest concrete onderhandelingen werden gevoerd met Peter Maes, maar de deal is vooralsnog niet rond. De spelers kregen vlak voor hun vakantie mee dat ze op 12 juni op de club verwacht worden om de trainingen te hervatten. Alleen wisten ze ook gisteren nog niet hoe laat ze zich maandag op de club moeten melden. Er is een programma klaar voor de voorbereiding, maar de nieuwe coach kan dat - zodra hij bekend is tenminste - nog naar zijn hand zetten. Wim De Decker heeft nog een contract tot 30 juni bij Antwerp, maar het is niet duidelijk of hij mogelijk tijdelijk de trainingen leidt in afwachting van het benoemen van een nieuwe trainer. (SJH) Peter Maes. © photo news.

Lamouchi dicht bij Standard Lamouchi als bondscoach van Ivoorkust hier naast Kolo Touré. © belga. Sabri Lamouchi (45) is de naam van de uitverkorene om straks trainer te worden bij Standard. De Fransman met Tunesisch bloed onderhandelt met de Luikse club over een contract voor twee seizoenen. Die gesprekken lopen intussen al meerdere weken. Dat wijst erop dat Lamouchi wel degelijk de voorkeur wegdraagt op Sclessin. De piste Rémi Garde, die eerder deze week de kop opstak, was louter een alternatief voor het geval het dossier Lamouchi niet zou worden afgerond. Maar intussen zitten Standard en Lamouchi al nagenoeg volledig op dezelfde golflengte. Op clubniveau lijkt niets de deal in de weg te staan. Lamouchi is momenteel nog actief bij El Jaish in Qatar. Alleen fusioneert die club straks met Lekhwiya SC tot Al-Duhail SC. De nieuwe club wil in de nieuwe Qatar Stars League verder met de Algerijnse coach Belmadi die Lekhwiya in april naar de titel gidste. Sabri Lamouchi lijkt de nieuwe coach van de Rouches te worden. © belga.

Wie wordt keeper Genk? In de zoektocht naar een doelman bewandelt Racing Genk twee buitenlandse pistes. De Deense international Frederik Rønnow (24) van Brøndby, ook op de radar van Anderlecht, staat hoog op de verlanglijst. Het gaat evenwel om een complex dossier, vandaar dat Genk ook Nicola Leali (24) van Juventus van nabij volgt. De Italiaan, die de voorbije maanden op uitleenbasis speelde bij Olympiakos, mag definitief weg bij de Juve. Leali zelf zou een overstap naar Limburg alvast zien zitten. (PJC/KDZ)

Van Meir procedeert tegen Lierse Omdat Eric Van Meir twee maanden na zijn ontslag bij Lierse nog altijd niet zijn volledige ontslagvergoeding heeft ontvangen, zette het voormalige clubicoon nu een gerechtelijke procedure in gang. Gesteund door vakbond Sporta diende Van Meir een klacht in bij de arbeidsrechtbank. Nadat Van Meir als trainer de bons kreeg had hij wettelijk gezien nog recht op twintig weken loon, maar Lierse betaalde tot nu toe slechts tien weken uit. (KDC) © photo news.