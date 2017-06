TT: Haalt Guardiola sterspeler Arsenal weg? - Opnieuw een Colombiaan op radar Club - Alweer Fransman in beeld om trainer te worden bij Standard

Door: redactie

8/06/17 - 07u09

© getty.

TRANSFER TALK Het voetbalseizoen 2017/2018 nadert en dat betekent dat de transferperiode stilaan uit zijn voegen barst. In TransferTalk, onze dagelijkse rubriek houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

60 miljoen voor Alexis Sanchez? Manchester City maakt werk van Alexis Sánchez. Pep Guardiola zou de Chileense sterspeler van Arsenal graag naar het Etihadstadion halen. Beiden werkten destijds al samen bij Barcelona. Alexis moet op het middenveld en in de aanval de concurrentie nóg verhogen. Met Agüero, Jesus, David Silva, Bernardo, Sterling, Sané en De Bruyne heeft City al zeven stevige spelers voor vier plaatsen. Arsenal houdt rekening met een vertrek van Sánchez, die niet wil bijtekenen. Liefst verkoopt de club niet aan een directe concurrent. Alexis zou minstens 60 miljoen moeten kosten. Een akkoord wordt er de komende dagen wel niet verwacht. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van woensdag 7 juni, met Real dat monsterbod zou ontvangen voor Ronaldo

Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 6 juni, met Waasland-Beveren dat diep in buidel tast voor Japanner

Herbeleef Transfer Talk van maandag 5 juni, met Pepe die op weg lijkt naar PSG Alexis Sanchez won vorige maand met Arsenal de FA Cup nadat hij de opener scoorde in de finale tegen Chelsea. © getty.

Rouches dicht bij Andrijasevic De komst van de Kroatische aanvallende middenvelder Franko Andrijasevic (25) lijkt nog een kwestie van dagen. Standard heeft een persoonlijk akkoord met de international en bracht ook een eerste bod uit bij zijn club Rijeka. Dat werd nog niet aanvaard, maar in Luik maken ze zich sterk dat ze eruit raken met de Kroatische landskampioen. De jaarlijkse fandag gaat dit jaar door op 21 juli. (SJH) Franko Andrijasevic. © rv.

Lierse wijst Genks bod af Lierse gaat voorlopig niet in op het bod dat Racing Genk uitbracht op Manuel Benson. Volgens onze informatie wil Lierse een hogere transfersom en een percentage op de doorverkoop bedingen, wat voor Genk dan weer moeilijk ligt. Hoewel Benson zelf zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Luminus Arena is er op dit moment dus nog geen doorbraak in het dossier. De piste Genk is zeker niet begraven, maar intussen liggen er ook enkele andere clubs uit de G5 en uit het buitenland op de loer. (KDC) Manuel Benson. © belga.

© ap. Nu ook Rémi Garde niet de nieuwe trainer van Standard wordt, speurt de Luikse al sinds eind april naar een nieuwe trainer. Toen kreeg Jankovic zijn C4 en nam Jeunechamps tijdelijk over. Vandaag doet er al een nieuwe naam de ronde en opnieuw is het een Fransman: Sabri Lamouchi. Gekend als ex-voetballer die furore maakte bij onder andere Auxerre, Monaco, Parma en Inter en ook 12 caps voor Frankrijk achter zijn naam heeft. Als trainer had hij al de nationale ploeg van Ivoorkust onder zijn hoede, die hij leidde op het WK 2014, en momenteel is hij coach van El Jaish uit Qatar. Sabri Lamouchi speelde met Ivoorkust in de voorbereiding op het WK 2014 een oefeninterland tegen de Duivels in Brussel. © belga.

Club Brugge dicht bij nóg een Colombiaan... José Izquierdo is nog niet weg of er staat alweer een nieuwe Colombiaan op de radar van Club Brugge. Luis Fernando Sinisterra (17) van Once Aldas wordt al langer gevolgd, maar maakt nu ook effectief kans op een transfer naar Brugge. De flankaanvaller, die bij dezelfde ploeg speelt als waar Club in 2014 Izquierdo vandaan haalde én bovendien hetzelfde management heeft, geldt in eigen land als een groot talent en kwam het afgelopen halfjaar als linksbuiten 17 matchen in actie waarin hij één keer scoorde. Sinisterra geldt als een wissel op de toekomst en net daarom is het helemaal niet zeker dat hij ook effectief naar Club komt. Alles hangt af van de voorwaarden. De komende weken of maanden moeten daarover uitsluitsel brengen. Naast Izquierdo (die zeker vertrekt) spelen met Mera en Palacios nog twee Colombianen bij Club. © rv.