Radamel Falcao Colombiaans topscorer aller tijden na 2-2 gelijkspel in Spanje

Bewerkt door: Glenn Van Snick

8/06/17 - 00u07 Bron: Belga

© epa.

Radamel Falcao is vandaag Colombiaans topscorer aller tijden geworden. In een vriendschappelijke interland tegen Spanje kopte de 31-jarige spits in de 55e minuut op een hoekschop de 1-2 binnen. Een zege zou het Colombia niet opleveren in Murcia. Drie minuten voor tijd legde Alvaro Morata de 2-2 eindstand vast.