Owngoal van het jaar? Ploegmaat Carrasco solliciteert met heerlijke knal

Glenn Van Snick

7/06/17 - 22u05

© kos.

video

José María Giménez heeft een prachtige trap in de voeten. Enig probleem: hij illustreerde het vandaag richting eigen goal. In een oefeninterland tegen Italië kreeg de Uruguayaanse verdediger prompt de bal voor de voeten, waarna hij met een schicht de bal voorbij doelman én ploeggenoot Muslera deponeerde. Eerlijk is eerlijk, knap afgewerkt van de Atlético-verdediger, al solliciteert Giménez nu wel voor own-goal van het jaar.