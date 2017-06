TT: gesprekken tussen 'Rom' en wensclub al vergevorderd - Nainggolan geïrriteerd door passieve houding AS Roma

Door: redactie

Nainggolan geïrriteerd door passieve houding AS Roma

Geduld is niet eindeloos. Hoe graag Radja Nainggolan (29) ook bij AS Roma wil blijven, de passieve houding van de club irriteert hem steeds nadrukkelijker. Je zou voor minder, als je al een jaar loonsopslag bent beloofd. Omdat Nainggolan trouw zweert aan AS Roma wil de club hem tevredenstellen met een forse contractaanpassing. De duur van de overeenkomst is niet belangrijk - Radja verlengde in de zomer van 2015 al zijn contract tot 2020 - , de financiële cijfers wel. Als compensatie voor de 6 miljoen euro per jaar die hij bij Chelsea had kunnen verdienen, krijgt Nainggolan de belofte dat AS Roma zijn contract gaat opwaarderen van 4 miljoen euro (inclusief gemakkelijke bonussen) naar 5 miljoen euro. De middenvelder stemt in.



Sindsdien is het wachten. En wachten. En wachten. "Ik ben iemand van mijn woord. Ik heb beloftes gemaakt en ben die ook nagekomen. Nu is het aan Roma om hetzelfde te doen", klonk het gisteren. (NP/RN)