Is dit geen goed idee, Roberto Martínez?

Yari Pinnewaert

6/06/17 - 09u51 Bron: Daily Mail

Southgate zelf geeft het goede voorbeeld. © epa.

FOTO De Engelse nationale ploeg maakt zich op voor het tweeluik Schotland-Frankrijk, maar die voorbereiding verloopt niet zoals je dat van een nationaal voetbalteam zou verwachten. Bondscoach Gareth Southgate, die er intussen wel al om bekend staat 'innovatieve trainingstechnieken' te hanteren, ging met zijn team op afzondering... bij het leger.

De internationals moesten zich afgelopen vrijdag melden, maar dus niet om zomaar een training op het veld af te werken. Nee: om te beginnen moesten Harry Kane & co hun smartphone inleveren, waarna ze het nieuws te horen kregen dat ze het weekend zouden spenderen bij de Royal Marines in Devon. Kwestie van de boel op scherp te zetten, met het oog op de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen de 'Auld Enemy' uit Schotland. De tweedaagse, die door Southgate vooral werd gezien als een teambuildingsactiviteit, komt er ook in de nasleep van de gebeurtenissen in november. Toen bakte Wayne Rooney het na een oefeninterland tegen Spanje redelijk bruin en dat wou de Football Association toch nog eventjes rechtzetten. Verbazing alom natuurlijk in de spelersgroep toen de bestemming van het 'tripje' bekend werd gemaakt, maar de spelers kregen als toegeving wel twee avonden vrij van hun bondscoach. Stond onder meer op het programma: een wandeltocht van zowat zes kilometer met een rugzak van 21 kilogram op de rug.

Southgate was na afloop dan ook tevreden. "We wilden de jongens een keertje in een andere omgeving zien, een omgeving die ze niet gewoon zijn. Hoe zullen we ons als team aanpassen in moeilijke momenten? Er waren teamdoelen gesteld, waarbij de spelers tot het uiterste moesten gaan om toch te tonen dat ze hun maats niet in de steek zouden laten. We wouden de jongens blootstellen aan een eliteomgeving, we wilden hen laten zien dat er nog een andere wereld is. Deze mannen vertegenwoordigen het land, wij doen dat ook maar als zij falen zijn de gevolgen veel verstrekkender. Het mooiste resultaat is dat we samenwerkten als team - staff en spelers. Er was een echte connectie tussen iedereen en het was een schitterende ervaring voor iedereen", aldus de oefenmeester.