TT: Rozehnal tekent nieuw contract bij KVO: "Kijk er naar uit om Europa in te gaan"

Door: redactie

5/06/17 - 12u15

© Kos.

Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Rozehnal verlengt bij KVO David Rozehnal heeft een nieuw contract ondertekend dat hem één jaar langer bij KV Oostende houdt. Dat heeft de kustploeg vandaag bevestigd op de clubwebsite. De 36-jarige Tsjechische centrale verdediger was einde contract bij KVO, nu doet de voormalige international er nog een seizoen bij.



De ex-speler van onder meer Club Brugge, Paris Saint-Germain, Newcastle, Lazio en Lille streek eind juni 2015 neer in Oostende en werd met zijn ervaring meteen belangrijk voor het Wereildploegsje van Marc Coucke. "Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik hier wilde blijven en ik ben dan ook erg blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Ik kijk er naar uit om met KVO Europa in te gaan", klonk het.



Eerder strikte Oostende al Nicolas Lombaerts, Nicolas Rajsel en jonge spits Ibrahima Bah. "Met zijn ervaring kan David ons nog zeer van nut zijn," aldus sportief directeur Luc Devroe. "David is een modelprof en in de ontwikkeling van jonge spelers als bijvoorbeeld Mathias Bossaerts kan hij samen met Nicolas Lombaerts zeker nog een rol vervullen." © photo news.

Bale: "Ben gelukkig in Madrid" Waar ligt de toekomst van Gareth Bale? De Welshman wordt al een tijdje nadrukkelijk gelinkt aan een overgang naar Manchester United. Na de zege in de Champions League-finale, waar Bale overigens op de bank startte, lijkt de 27-jarige winger nu toch voor een verlengd verblijf bij Real Madrid te kiezen (waar hij nog tot 2022 onder contract ligt). "Ik ben hier gelukkig en we winnen prijzen", klinkt het. "Drie keer de Champions League in vier jaar. Dat kunnen niet veel mensen zeggen. Daar wil ik op voortbouwen." © photo news.