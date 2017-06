UEFA staat ook vierde wissel toe in verlengingen op EK bij de vrouwen

YP

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft vandaag een belangrijke reglementswijziging doorgevoerd. Op het komende EK voetbal voor vrouwen in Nederland (16 juli-6 augustus) mag er tijdens de verlengingen een vierde wissel worden doorgevoerd. Eerder had de UEFA een vierde wissel al toegestaan op het EK voor beloften in Polen (16-30 juni).