TT: Roemeense pers: "Stanciu naar Al Wahda" - AA Gent rond met Odoi

Door: redactie

1/06/17 - 06u38

© photo news.

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Stanciu naar Al Wahda?

De Roemeense pers kondigt met stellige zekerheid aan dat Al Wahda Nicolae Stanciu wil wegkopen bij Anderlecht. Zijn ex-coach Laurentiu Reghecampf - altijd een bewonderaar geweest van de spelmaker - is nu trainer van de club uit Abu Dhabi. Maar in een reactie aan onze redactie ontkent Reghecampf met klem dat Stanciu in beeld is. "Ik vind Nicolae Stanciu een fantastische speler. Hij is een van de beste, misschien de beste waarmee ik heb samengewerkt", aldus de voormalige coach van Steaua Boekarest. "Maar om twee redenen is dit onzin: ten eerste omdat Al Wahda geen extra buitenlandse speler meer kan aantrekken. Ten tweede omdat Stanciu zelf het wil maken in België. En hij zal er ook in slagen. Hoe graag ik Stanciu ook heb, dit is echt onzin."



Het is dan ook bizar dat Ana Maria Proden, de makelaar van Stanciu, in de Roemeense pers verkondigt dat er contacten zijn. Wellicht wil zij de Roemeense nummer tien in de etalage zetten na een matig eerste seizoen bij Anderlecht.