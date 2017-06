TT: Falcao verlengt en ziet Tielemans dus straks ploegmaat worden in Monaco

Door: redactie

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Kapitein Falcao verlengt bij Monaco AS Monaco heeft vandaag de contractverlenging van Radamel Falcao aangekondigd. De Colombiaanse goalgetter, nog in het bezit van een overeenkomst tot juni 2018, tekende bij tot juni 2020. Dat maakten de Monegasken bekend op hun website. De 31-jarige Falcao vervoegde Monaco in 2013 voor zo'n 43 miljoen euro. De Colombiaan had met Atlético Madrid net de Europa League (2012) en Copa del Rey (2013) gewonnen, maar kon in Monaco aanvankelijk moeilijk overtuigen. Na een degelijk eerste half jaar scheurde de spits zijn kruisbanden, waarna twee weinig succesvolle uitleenbeurten aan Manchester United (2014-2015) en Chelsea (2015-2016) volgden. Het afgelopen seizoen hervond de 64-voudig Colombiaans international echter opnieuw zijn topvorm en leidde Monaco naar de Franse titel en de halve finale van de Champions League. © getty.

Yaya Touré jaartje langer bij City © afp. Manchester City-coach Pep Guardiola wil in het tussenseizoen de bezem door zijn selectie halen, maar dat heeft geen gevolgen voor Yaya Touré. De Ivoriaanse veteraan mocht vandaag zijn aflopende contract in het Etihad Stadium met één seizoen verlengen. Dat maakten de Citizens bekend op hun website.



De 34-jarige Touré speelt al sinds 2010 voor Manchester City. In 2001 begon de lange middenvelder zijn carrière in België bij het toenmalige SK Beveren. Na twee seizoenen vertrok hij op de Freethiel en volgden Metalurg Donetsk (2003-2005), Olympiakos (2005-2006), Monaco (2006-2007) en FC Barcelona (2007-2010) op zijn pad.



Het afgelopen seizoen leek lang zijn laatste te worden bij Manchester City. Na enkele pittige uitspraken van zijn makelaar Dimitri Seluk hield Guardiola Touré tussen eind augustus en midden november consequent uit zijn selectie. Na zijn excuses te hebben aangeboden keerde de Ivoriaan terug in de City-kern en werd hij zelfs opnieuw onbetwist basisspeler. © photo news.

Darren Fletcher ruilt WBA voor Stoke City Stoke City heeft zijn eerste zomertransfer beet. De Potters bevestigden vandaag de transfer van de Schotse middenvelder Darren Fletcher. De 33-jarige Fletcher komt over van West Bromwich Albion en tekende in het bet365 Stadium een contract voor twee seizoenen.



Na een lange carrière bij Manchester United (2003-2015) was Fletcher in de zomer van 2015 bij West Bromwich beland. Onder coach Tony Pulis was de Schot een belangrijke pion op het middenveld en kwam hij tot 97 optredens. Bij Stoke moet de 78-voudig Schots international dan ook voor extra ervaring zorgen. Fletcher won met Manchester United in het verleden vijf Engelse titels (2007, 2008, 2009, 2011 en 2013), de FA Cup (2004), de Champions League (2008) en het WK voor clubteams (2008). © getty.

Club leent jonge spits uit aan FC Eindhoven Club Brugge stalt Dennis Van Vaerenbergh komend seizoen in de Nederlandse tweede klasse bij FC Eindhoven. Dat maakte blauw-zwart vandaag bekend op zijn website. De 18-jarige spits gaat één seizoen ervaring opdoen in de Nederlandse Jupiler League.



"Van Vaerenbergh speelt sinds 2010 voor Club en doorliep zowel de Brugse als de Belgische jeugdelftallen", meldt Club. "Het voorbije seizoen mocht hij als Trainee vaak meetrainen met de eerste ploeg en liet hij zich onder andere opmerken met doelpunten in de UEFA Youth League. FC Eindhoven, de nummer elf in de Nederlandse tweede klasse, neemt de spits over tot het einde van het seizoen". © Twitter Club Brugge.

Roberto Mancini is de nieuwe coach van Zenit De Italiaan Roberto Mancini neemt vanaf volgend seizoen het Russische Zenit Sint-Petersburg onder zijn hoede. Hij volgt de ontslagen Mircea Lucescu op. De ex-trainer van onder meer Inter en Manchester City tekende een contract voor drie seizoenen met een optie op twee extra seizoenen. It's official Roberto Mancini is the new Zenit Head Coach! #BenvenutoMancini

Ajax haalt Huntelaar terug Klaas-Jan Huntelaar keert terug naar Ajax. Dat laten de Amsterdammers op Twitter weten. De 33-jarige aanvaller komt over van Schalke 04, waar hij op geen verlengd verblijf kon rekenen. Hij tekent bij de verliezend Europa Leaguefinalist een contract voor een seizoen.



Maicon keert terug naar Brazilië Ex-Braziliaans international Douglas Maicon gaat na dertien jaar opnieuw in zijn thuisland spelen bij Avaí Futebol Clube. De 35-jarige rechtsback tekent een contract van een jaar, zo bevestigde de club.



Maicon Douglas Sisenando, bijgenaamd Maicon, begon zijn carrière in 2001 bij Cruzeiro in Brazilië, met wie in hij in drie jaar kampioen werd en de beker pakte. Nadien speelde hij voor AS Monaco, Inter Milan, Manchester City en AS Roma.



Bij Inter, dat in 2006 vijftien miljoen euro voor hem betaalde, boekte de verdediger de meeste successen: in zijn eerste seizoen behaalde hij de Italiaanse treble en drie jaar later won hij onder trainer José Mourinho de Champions League met de Milanese club. Bovendien werd hij dat seizoen door de UEFA verkozen tot 'Club defender of the year 2009/2010'. Maicon werd in 2003 voor het eerst opgeroepen voor de Braziliaanse nationale ploeg en verzamelde 76 caps voor de Seleção.



Velen zullen de rechtsback kennen van zijn fenomenale goal op het WK 2010 tegen Noord-Korea. Vanuit een onmogelijke hoek wist Maicon toch de bal in doel te leggen.

Manchester City legt 40 miljoen euro op tafel voor doelman Ederson Manchester City heeft een overeenkomst bereikt met Benfica voor de overgang van doelman Ederson Moraes. De 'Citizens' tellen 40 miljoen euro neer, zo stelt de Portugese landskampioen. Lees er hier meer over. © afp.

Begois ruilt PEC voor Groningen Kevin Begois (35) stapt over van PEC Zwolle naar FC Groningen. De Belgische doelman komt transfervrij over en tekende een contract voor een jaar, met een optie voor nog een jaar. Begois wordt in Groningen tweede doelman achter eerste keus Sergio Padt. Ook in Zwolle vervulde hij een reserverol, achter Mickey van der Hart. Daarvoor kwam hij uit voor KV Mechelen, Roda JC, VVV-Venlo, Helmond Sport en FC Den Bosch. "Er is mij een duidelijk beeld geschetst. Ik kom als tweede doelman, maar wel met het idee om de juiste impulsen te geven, mijn ervaring mee te brengen en een ondersteunende rol te hebben. Ik ga keihard aan de bak en laten zien wat ik waard ben", aldus Begois op de website van FC Groningen. Kevin Begois. © pro shots.

Dessers trekt naar Utrecht Cyriel Dessers (22) verzilvert zijn droomseizoen bij NAC Breda en trekt naar FC Utrecht. De spits (ex-Lokeren) tekent er vanmiddag normaal een contract voor drie seizoenen, met een optie voor een extra jaar. Afgelopen weekend schoot Dessers NAC Breda nog naar de Eredivisie met een hattrick. Tijdens de competitie was hij ook al van goudwaarde door 22 keer trefzeker te zijn. Volgend seizoen mag Dessers zich overigens opmaken voor Europees voetbal met FC Utrecht. Het nummer vier uit de Eredivisie versloeg na een thriller AZ voor het laatste Europees ticket. Dessers wordt er gezien als vervanger van Ajax-huurling Richario Zivkovic, die waarschijnlijk naar Oostende trekt. (VDVJ/WDK) © anp.

Patosi keert terug naar Zuid-Afrika Ayanda Patosi trekt de deur bij Sporting Lokeren achter zich dicht. De 24-jarige Zuid-Afrikaanse winger heeft in zijn thuisland een contract ondertekend bij Cape Town City FC, dat het nieuws vandaag bevestigt.



Patosi ruilde Zuid-Afrika in de zomer van 2011 voor Lokeren. Hij werd al snel in de armen gesloten door het publiek in het Waasland. Met Lokeren won Patosi meteen de Beker van België. In 2014 zou hij de trofee nog een tweede keer veroveren.



Rozehnal tekent bij, contract Antunes en Pedersen wordt niet verlengd David Rozehnal scoorde gisteren opnieuw voor KV Oostende, en dat net in de barragematch om het Europese ticket tegen Racing Genk. Manager Devroe kondigde na de partij aan dat er voor de verdediger een contract klaar lag. Rozehnal tekent uiteindelijk voor één jaar bij.



Fabien Antunes en Nicklas Pedersen kunnen dan weer niet rekenen op een contractverlening. Zij gaan volgend seizoen op zoek naar meer speelminuten bij een andere club. © photo news.

Essevee denkt aan Nill De Pauw In de zoektocht naar offensieve versterking heeft Zulte Waregem zijn zinnen gezet op Nill De Pauw (27). De Belgische flankaanvaller ligt onder contract bij het Franse Guingamp, waar hij een goed seizoen draaide als supersub: hij scoorde vier keer. Het is niet duidelijk of Essevee, dat concurrentie heeft uit binnen- en buitenland, aan een uitleenbeurt of een definitieve transfer denkt. Nill De Pauw. © photo news.

AA Gent rond met Odoi Denis Odoi (28) staat een stap dichter bij AA Gent. De aanvallende rechtsachter zakte gisteren opnieuw af naar de Ghelamco Arena, waar hij een kleine twee weken terug al een goed gesprek had met Hein Vanhaezebrouck. Dit keer werden de cijfers en de contractduur besproken - er ligt een meerjarige overeenkomst klaar voor Odoi. Beide partijen zijn het alvast zo goed als eens met elkaar. 't Is nu alleen nog wachten op een akkoord tussen AA Gent en Fulham. Odoi (ex-STVV, Anderlecht en Lokeren) moet bij de Buffalo's de opvolger van Thomas Foket worden - de Rode Duivel trekt straks naar het buitenland. In nood kan hij op links ook een back-up vormen voor Asare. Denis Odoi. © photo news.