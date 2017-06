Ook stadionverbod voor hooligans op jeugdwedstrijden

Door: redactie

Een fanatieke jonge Feyenoord-fan. © anp.

De voetbalwet wordt binnenkort toepasbaar op álle voetbalwedstrijden. Dus naast 1A, 1B en de eerste amateurliga zullen ook supporters die naar provinciale, jeugd- en vrouwenreeksen gaan kijken onder de wet vallen. Die wordt momenteel besproken binnen de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer.

Via het nieuw wetsvoorstel van Brecht Vermeulen (N-VA) moeten lokale overheden de nodige middelen in handen krijgen om op te treden bij wedstrijden met een verhoogd risico. "Wat ontoelaatbaar is bij de profs, is ontoelaatbaar bij alle wedstrijden", zegt Vermeulen.



Binnenkort dan ook een stadionverbod voor alle mama's en papa's die verwijten naar het hoofd van de scheidsrechter van zoonlief slingeren? Zo'n vaart loopt het niet, legt Vermeulen uit. "De maatregel komt er vooral voor risicomatchen. Vroeger zagen we dat supporters met een stadionverbod plots de bekerfinale tussen Club Brugge en AA Gent van de U17 kwamen bijwonen. Ze maakten daar amok, omdat ze wisten dat de voetbalwet er niet van toepassing was." (BCL)