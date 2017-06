Herbeleef alle activiteit op de transfermarkt van 31 mei

Door: redactie

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Enes Ünal voor vijf jaar naar Villarreal Enes Ünal vervolgt zijn loopbaan bij het Spaanse Villarreal. De 20-jarige aanvaller, afgelopen seizoen actief voor FC Twente, tekende een vijfjarig contract bij de club uit de Primera Division. Villarreal neemt de Turkse spits over van Manchester City, dat Ünal verhuurde aan Twente. Hij zorgde afgelopen seizoen voor achttien competitietreffers bij de club uit Enschede.



Villarreal en Manchester City doen geen mededelingen over de transfersom, die volgens verschillende media rond 14 miljoen euro zou liggen. Unal werd eerder nog aan Genk verhuurd, maar dat werd geen succesverhaal. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 30 mei, met Club dat Nigeriaanse aanvaller aantrekt

Man City spendeert weer fors: teller kan deze week al op 140 miljoen euro staan

Nukkige Diego Costa zet transfer Lukaku op de helling

De Rossi langer bij Roma AS Roma heeft het aflopende contract van middenvelder Daniele De Rossi met twee seizoenen verlengd. De Rossi is een jeugdproduct van de 'giallorossi' en is al sinds 2001 actief in het eerste elftal van de club.



Bruno Alves ruilt Cagliari voor Rangers De Portugese international Bruno Alves (35) zet zijn carrière verder in de Schotse Premiership. De centrale verdediger tekende voor twee seizoenen bij Rangers, dat het nieuws op zijn website bevestigt.



Alves komt over van het Italiaanse Cagliari, waarvoor hij sinds vorige zomer uitkwam. De ervaren verdediger heeft ook een verleden bij onder meer FC Porto, AEK Athene, Zenit Sint-Petersburg en Fenerbahçe. Hij verzamelde tot dusver 89 caps bij de Portugese nationale ploeg, waarmee hij vorig seizoen de Europese titel veroverde. Alves behoort tot de Portugese selectie voor de komende Confederations Cup in Rusland (17 juni-2 juli). ✍️ The club is today delighted to confirm Bruno Alves has signed on a two year deal #WelcomeBruno https://t.co/zqIvQQBP45 pic.twitter.com/a9gc1nE3pZ — Rangers FC (@RangersFC) 31 mei 2017

Eupen haalt drie spelers van de Aspire Academy naar de Oostkantons AS Eupen heeft de komst aangekondigd van drie jonge talenten van de Aspire Academy in Qatar, waarmee de Duitstalige club samenwerkt. De Ghanese doelman Abdul Manaf Nurudeen, de Costa Ricaanse verdediger Carlos Martinez Castro en de Senegalese verdediger Soulaymane Aw komen de Eupense rangen versterken. Alle drie de spelers zijn achttien jaar oud.



Aw is op dit moment met Senegal aan de slag op het WK onder 20 jaar in Zuid-Korea.

Willem II neemt al na één seizoen afscheid van Derrick Tshimanga Voor Derrick Tshimanga zit zijn avontuur bij Willem II er na één seizoen alweer op. Dat maakte de Tilburgse club woensdag bekend op haar website. Het contract van de linksachter zal niet verlengd worden.

Wolfsburg neemt verdediger Brooks over van Hertha Berlijn De Amerikaanse international John Anthony Brooks verlaat Hertha Berlijn voor Wolfsburg. De 24-jarige centrale verdediger zette zijn handtekening onder een contract tot 2022. Dat melden de Wolven vandaag op de clubwebsite.



De in Berlijn geboren Brooks belandde op 14-jarige leeftijd in de jeugdopleiding van Hertha Berlijn. In het seizoen 2012-2013 maakte hij zijn profdebuut voor 'Die Alte Dame'. Sindsdien speelde Brooks 119 competitiewedstrijden voor Hertha. Bij de Amerikaanse nationale ploeg verzamelde hij tot dusver 30 caps.



Het afgelopen Bundesliga-seizoen beëindigde Hertha op de zesde plaats. Daardoor treedt de club voor het eerst sinds 2009 aan in de Europa League. Wolfsburg kende een minder goed seizoen. Maandag verzekerde de club van Koen Casteels en Ismail Azzaoui zich van het behoud na twee barragewedstrijden tegen tweedeklasser Eintracht Braunschweig.

"PSG akkoord met Dortmund rond Aubameyang" Het heeft er alle schijn van dat Pierre-Emerick Aubameyang gaat terugkeren naar Frankrijk. Borussia Dortmund heeft volgens Yahoo Sports een overeenkomst bereikt met Paris Saint-Germain over de Gabonese spits. Er zou een bedrag van 70 miljoen euro gemoeid zijn met de transfer. Het is slechts wachten tot Aubameyang er zelf uit is met de Franse club. De 27-jarige Aubameyang speelde van 2008 tot 2013 in de Franse competitie, voor achtereenvolgens Dijon, Lille, Monaco en Saint-Étienne. Zijn contract in Dortmund loopt tot medio 2020.

"De Gea gelukkig in Manchester" Manchester United heeft er het volste vertrouwen in dat David De Gea komend seizoen gewoon weer onder de lat staat op Old Trafford. De Spaanse doelman staat -net als Thibaut Courtois- in de interesse van Real Madrid, maar Sky Sports weet dat De Gea gelukkig is in Manchester. De 26-jarige keeper gedijt goed onder de leiding van José Mourinho en wil graag volgend seizoen met United in de Champions League spelen. De Gea stond twee jaar geleden al voor een overgang naar De Koninkljike, maar die transfer ketste op het laatste moment af. Sindsdien heeft Real altijd grote interesse in hem gehouden. De Gea heeft in Manchester nog een contract voor twee jaar.

Peyre van Moeskroen naar Union Moeskroen ziet een defensieve sterkhouder vertrekken. Thibaut Peyre (24) tekent in principe vandaag een contract bij Union in 1B. Hij speelde 73 wedstrijden voor Moeskroen en scoorde daarin 3 keer. Nog op Le Canonnier blijven Olivier Croes en Laurent Demol de assistenten van hoofdcoach Mircea Rednic. (PJC)

Mechelen verlengt contract van Jordy Peffer en stalt hem bij Westerlo KV Mechelen heeft het contract van aanvaller Jordy Peffer verlengd tot 2019. Om hem volgend seizoen ervaring te laten opdoen, leent de club hem uit aan degradant Westerlo. De 20-jarige Peffer debuteerde begin maart in de competitie met een invalbeurt tegen Anderlecht, de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Coach Yannick Ferrera gunde het talent daarna in play-off 2 nog speeltijd in zes wedstrijden, waarvan twee als basisspeler, met een goal tegen Union als hoogtepunt. "Volgend seizoen laat KVM Peffer ervaring opdoen bij KVC Westerlo dat in 1B speelt", luidt het vandaag op de website van KV Mechelen.

Aline Zeler naar Anderlecht Aline Zeler, die deze week 34 wordt, ruilt Standard in voor Anderlecht. De recordinternational van de Red Flames - ze speelde al negentig keer voor België - lag in het verleden ook al onder contract bij Anderlecht. Doelvrouw Sofie Van Houtven (29) trekt dan weer naar Excelsior Barendrecht in Nederland. Beide speelsters zitten deze zomer zo goed als zeker in de selectie van Ives Serneels voor het EK. (PJC) Aline Zeler.

Wenger langer bij Arsenal Arsenal kondigt vandaag aan dat Arsène Wenger (67) twee seizoenen langer manager blijft van de Londense club. De Fransman, die al 21 jaar in dienst is, kwam dit seizoen in het oog van de storm na teleurstellende resultaten in de Premier en Champions League. De club eindigde pas als vijfde. Uiteindelijk pakte hij vorig weekend met de FA Cup toch een trofee. Voldoende basis om op voort te bouwen voor de clubleiding. Ook Wenger wilde erg graag blijven. Arsenal is zijn kindje. Hij bouwde de club helemaal naar zijn hand. Hij is met voorsprong de langstzittende trainer in het Engels voetbal en in de Premier League. (KTH)

Sergio Conceiçao nieuwe trainer Porto? Sergio Conceiçao (42) was eerder deze maand nog in beeld om bij Standard de ontslagen Aleksandar Jankovic op te volgen. De Portugees bedankte en tekende een nieuw contract bij Nantes. Daar lijkt hij nu onderuit te willen. Porto polste Conceiçao om er trainer te worden en daar zou hij best oren naar hebben. Conceiçao zou officieel om persoonlijke redenen terug naar zijn vaderland willen. Nantes-voorzitter Waldemar Kita bevestigde. "Ik ben stomverbaasd. Conceiçao laat ons in de steek. We hebben alles rond hem opgebouwd voor het nieuwe seizoen." (SJH)

Trekt Dimata naar Wolfsburg? De deur staat bij Wolfsburg wijd open voor Landry Dimata. De Volkswagenclub verzekerde zich maandag van het behoud in de Bundesliga. In de entourage van Dimata wordt ons bevestigd dat er de volgende dagen een akkoord uit de bus kan komen. Alleen voegt men er daar aan toe dat er vier of vijf clubs zijn - in Engeland, Italië, Frankrijk en Duitsland - die er financieel uit zijn met KVO én de speler zelf. Volgens diezelfde bron is het nu aan de 19-jarige Dimata om de juiste keuze te maken. KV Oostende zou sowieso een recordtransfersom van om en bij de 10 miljoen opstrijken. (RN)

Onyekuru kan naar Schalke Anderlecht en (in mindere mate) Club Brugge willen Henry Onyekuru graag binnenhalen. Alleen: de aanvaller van Eupen is voorlopig te duur. In Engeland willen verschillende clubs, waaronder Arsenal, meer dan 8 miljoen euro betalen, maar dan zou hij meteen uitgeleend moeten worden. In de Premier League krijgt hij op dit moment geen werkvergunning. Onyekuru kan ook naar Duitsland. Schalke 04 is sterk geïnteresseerd. Dat bevestigt ook de krant Bild. Verschillende andere clubs uit de Bundesliga hebben ook geïnformeerd. (NVK)

Cyprioot via Juventus naar Essevee? Zulte Waregem rekent in de zoektocht naar vervangers voor Meïté en Lerager op partnerclub Juventus. Volgens Cypriotische en Italiaanse bronnen voert Essevee concrete gesprekken over Grigoris Kastanos (19). De fusieclub hoopt de aanvallende middenvelder voor één seizoen te huren. Een eerste voorstel werd overgemaakt. De voorbije maanden speelde Kastanos op uitleenbasis bij Pescara, rode lantaarn van de Serie A. Daar kon hij zich niet doorzetten. Omdat een plek in de A-kern van Juventus, waar hij nog tot 2019 onder contract ligt, geen optie is, verkiest het management van de speler een nieuwe uitleenbeurt. Er is interesse uit zijn geboorteland Cyprus - Kastanos is A-international - maar Juventus zou liever een deal uitwerken met Zulte Waregem. Vanuit Turijn werden nog profielen aangeboden, maar de club houdt die namen in beraad. Luca Marrone houden wordt moeilijk. (PJC) Kastanos zit Nainggolan op de hielen tijdens de EK-kwalificatiematch België - Cyprus in 2015.