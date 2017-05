Meisjes die voetballen hebben meer zelfvertrouwen

NADINE VAN DER LINDEN

31/05/17 - 05u00

© Jan Aelberts.

Jonge meisjes doen blaken van zelfvertrouwen? Het ¬geheim ligt bij sport. En bij uitstek: voetbal, zo blijkt uit onderzoek van UEFA. "Vroeger liepen voetballende meisjes verloren tussen de jongens, nu is dribbelen met vlechtjes cool."





80% van de meisjes vertoonde meer zelfvertrouwen door bij een voetbalclub te spelen. Bij andere sporten is dit maar 74%.

Hoe ze dat weten, bij de Europese voetbalbond UEFA, van dat zelfvertrouwen? 3.756 meisjes tussen 13 en 18 jaar namen deel aan een studie, uit­gevoerd in zes landen: Engeland, Denemarken, Spanje, Polen, Duitsland en Turkije. Eén derde van de meisjes speelde voetbal, één derde beoefende een andere sport, één derde deed niet aan sport. Dat liet de onderzoekers van zes hogescholen en universiteiten toe om ant­woorden te vergelijken. Wat bleek?



Zelfvertrouwen

Als het over zelfvertrouwen gaat, ­scoren meisjes die voetballen beter dan meisjes die niet aan sport doen, en ook iets hoger dan meisjes die een andere sport beoefenen, bijvoorbeeld atletiek. Omgekeerd is het wel zo dat meisjes die voetballen vaker kritiek krijgen van jongens, over hun hobby: 32% van de jonge voetbalmeisjes krijgt wel eens een sneer te horen, in andere sporten is dat 16%.



Alle voeten tegen het leer dus, ook als de nageltjes gelakt zijn? Sportpsycholoog Jef Brouwers vindt dat geen slecht idee. "Al moet ik toch een beetje relativeren, want andere sporten als hockey en tennis ­hebben volgens mij een even­waardig effect op het zelfvertrouwen", zegt hij. "Het gaat om het plezier 'iets te kunnen' en de vriendschap binnen de ploeg."



Maar waarom heeft voetbal dan toch een voetje voor op andere sporten? En hoe komt het dat vrouwenvoetbal gaandeweg steeds populairder is geworden? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!