TT: Felbegeerde verdediger: "Liever naar Club dan naar AA Gent" - De Sutter naar ex-ploeg?

Door: redactie

30/05/17 - 06u30

© belga.

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Cercle Brugge wil De Sutter terug Keert Tom De Sutter (31) terug naar het vertrouwde nest? Cercle Brugge toont interesse om de spits over te nemen van Sporting Lokeren. De Sutter lanceerde in 2006 zijn carrière bij de Vereniging en versierde drie jaar later een toptransfer naar Anderlecht. Bij Lokeren was hij dit seizoen goed voor tien doelpunten in 33 duels. Cercle ziet in De Sutter de ideale vervanger voor Ilombe Mboyo, wiens uitleenbeurt afliep. Tot concrete onderhandelingen tussen de clubs kwam het nog niet. En het is maar de vraag of De Sutter zin heeft in een avontuur in 1B. (VDVJ) Lees ook HERBELEEF de ontwikkelingen van vandaag op de transfermarkt

Herbeleef Transfer Talk van zondag 28 mei, met Monaco dat ook Batshuayi wil Verlaat De Sutter Lokeren? © belga.

Vanlerberghe verkiest Club boven AA Gent KV Mechelen-verdediger Jordi Vanlerberghe (20) heeft zich voor het eerst zelf uitgesproken over een mogelijke transfer. Vanlerberghe geeft zelf aan dat hij niet op de hoogte is van het akkoord tussen Gent en KVM, voor een bedrag van een slordige 1,7 miljoen euro. "De interesse van Gent flatteert me, maar ik heb alles op een rijtje gezet en besloten dat ik naar Club wil. Ik kreeg de belofte dat ik zelf mocht kiezen, als de voorwaarden goed waren. Maar ik ben intussen al een paar keer uit de lucht gevallen. Mechelen nam nog geen contact op met mij... Toch wel vreemd", zucht Vanlerberghe. "Vandaar dat ik nu eens duidelijkheid wil scheppen." Club deed tot dusver al twee keer tevergeefs een bod bij Mechelen op Vanlerberghe. (NP/FDZ) © belga.