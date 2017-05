Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 30 mei, met Club dat Nigeriaanse aanvaller aantrekt

Door: redactie

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Bournemouth plukt concurrent van Courtois weg bij Chelsea © getty. Bournemouth heeft vandaag de Bosnische doelman Asmir Begovic aangetrokken. Dat maakten de Cherries bekend op Twitter. De duur van zijn contract werd niet bekendgemaakt. Begovic komt over van Chelsea, waar hij tweede doelman was na Thibaut Courtois. In 2007 speelde Begovic op huurbasis al even op Dean Court. De 29-jarige Begovic begon zijn carrière bij Portsmouth, dat hem in het najaar van 2005 even uitleende aan toenmalig eersteklasser La Louvière. Vier uitleenbeurten later belandde hij bij Stoke City (2010-2015), waar hij een transfer naar Chelsea versierde.



Op Stamford Bridge zat een vaste basisplaats er voor de Bosniër nooit in. Toch kwam hij de afgelopen twee seizoenen nog tot 33 officiële duels in dienst van de Blues. Begovic kwam al 56 keer uit voor het Bosnisch nationaal team. Zowel in de kwalificatiereeks voor het EK van 2016 als in de huidige kwalificatiecampagne, voor het WK van 2018, zitten de Bosniërs in dezelfde groep als de Rode Duivels.

Klaassen bovenaan lijstje Roma Nu er afscheid is genomen van Francesco Totti en Kevin Strootman zijn contract heeft verlengd, richt AS Roma zich op de zomerse transfermarkt. Davy Klaassen moet volgens Sky Italia de eerste aankoop worden van de nieuwe technisch directeur Monchi, die afgelopen maand overkwam van Sevilla. Volgens Sky heeft de clubleiding van Roma al een lijntje uitgelegd naar het management van de Ajacied. Klaassen heeft nog een contract tot 2019 bij de Amsterdammers, maar liet al doorschemeren de club na dit seizoen te willen verlaten. © anp.

AC Milan verlengt contract van coach Montella AC Milan en coach Vincenzo Montella zijn vandaag tot een overeenkomst gekomen. Het contract van de Italiaan wordt verlengd tot 2019. Dat maakte Milan bekend op haar website. Montella is sinds vorige zomer coach van de Milanezen en leidde de Rossoneri dit seizoen naar een teleurstellende zesde plaats in de Serie A.



'L'Aeroplanino' (Het Vliegtuigje), vanwege zijn manier van juichen na een doelpunt, was in zijn spelerscarrière een gevreesde spits bij Empoli (1990-1995), Genoa (1995-1996), Sampdoria (1996-1999 en 2007-2008), Fulham (2007) en vooral AS Roma (1999-2006 en 2008-2009). Hij kwam ook 20 keer uit voor de Squadra Azzurra en scoorde daarin drie keer. Als pinchhitter was hij aanwezig op Euro 2000 en het WK in 2002.



Als coach zit Montella aan vijf clubs. Na zijn debuut bij Roma (2011) volgden Catania (2011-2012), Fiorentina (2012-2015), Sampdoria (2015-2016) en Milan (2016-...).



AC Milan beëindigde de Serie A afgelopen weekend als zesde, met 63 punten. Het behaalde daarmee een ticket voor de derde voorronde van de Europa League. © getty.

Bruma dicht bij RB Leipzig Volgens de Portugese krant Record koopt Bundesliga-sensatie RB Leipzig voor 18 miljoen euro Bruma. De 22-jarige aanvaller van Galatasaray tekent een contract voor vijf seizoenen en zou er 6,6 miljoen euro per jaar verdienen.



Naar alle waarschijnlijkheid wordt de miljoenentransfer volgende week wereldkundig, nadat de Portugees door de medische keuring is gekomen. Bruma beleefde een prima seizoen bij Galatasaray met elf doelpunten in 36 wedstrijden. © photo news.

Argentijns international Musacchio tekent tot 2021 bij AC Milan De Argentijnse international Mateo Musacchio (26) heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot 2021 bij AC Milan. Dat bevestigt de Italiaanse club vandaag. Musacchio, een centrale verdediger met zes caps achter zijn naam, komt over van het Spaanse Villarreal. Met de transfer, die al een tijdje in de lucht hing, is naar verluidt 18 miljoen euro gemoeid.



De Argentijn speelde sinds 2009 voor Villarreal, dat hem weghaalde bij River Plate. AC Milan beëindigde het seizoen in de Serie A op plaats zes en plaatste zich daarmee voor de derde voorronde van de Europa League. #ACMilan announces signing @MateoMusacchio5 from @VillarrealCF on a 4-year contract through to 30 June 2021 #welcomeMusacchio pic.twitter.com/L1FSt7fxpP — AC Milan (@acmilan)

Joe Hart kondigt vertrek bij Torino aan Joe Hart staat volgend seizoen niet meer onder de lat bij Torino. Op de sociale media liet de Engelse international verstaan dat hij de club uit de Serie A verlaat.



Hart werd afgelopen seizoen door Manchester City verhuurd aan Torino. Met het Italiaanse team eindigde hij op een verdienstelijke negende plaats in de competitie.



"Ik ben heel trots dat ik voor deze speciale club heb mogen spelen", zegt de 29-jarige Hart. "Jullie hebben mij ontvangen alsof ik familie was en dat ik zal nooit vergeten. Dit was een van de mooiste ervaringen in mijn leven."



Torinocoach Sinisa Mihajlovic liet weten Joe Hart graag bij het team te houden, maar vertelde erbij dat Torino hem niet kan betalen.



Waar de toekomst van de Engelse doelman ligt, is nog onduidelijk. Hij heeft bij Manchester City nog een doorlopend contract, maar een terugkeer naar de Citizens zou Hart niet zien zitten.

STVV aast op Benjamin Tetteh (Standard) De Kanaries overwegen om Benjamin Tetteh (19) te huren van Standard. De Ghanese aanvaller werd het voorbije seizoen al bij Slovacko in Slovakije gestald. © photo news.

"Wenger verlengt contract bij Arsenal met twee seizoenen" De #WengerOut-fans lijken hun zin niet te krijgen. Volgens ESPN heeft Arsène Wenger zijn contact bij Arsenal immers met twee jaar verlengd. Op een officiële mededeling van de Raad van Bestuur blijft het echter nog wachten.



De 67-jarige Fransman heeft Arsenal al sinds 1996 onder zijn hoede en hij won met de 'Gunners' vorige zaterdag nog de FA Cup door Chelsea te verslaan in de finale. Arsenal speelt volgend seizoen wel geen Champions League. Arsène Wenger met de FA Cup. © getty.

Spalletti weg bij AS Roma Na Francesco Totti ziet Radja Nainggolan ook trainer Luciano Spalletti vertrekken bij AS Roma. De Italiaan stond sinds januari 2016 aan het roer bij de Giallorossi en zou nu op weg zijn naar Inter Milaan. Si chiude il rapporto di lavoro tra #ASRoma e Luciano #Spalletti



Leggi il comunicato https://t.co/7hsgz89dv7 pic.twitter.com/5PM0eoNDer — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 mei 2017

De Maio niet terug naar Anderlecht Sebastian De Maio keert niet terug naar Anderlecht. De Italiaanse verdediger, dit seizoen uitgeleend aan Fiorentina, lag vorige zomer overhoop met Weiler. Hoewel die al bewezen heeft een streep te kunnen trekken onder incidenten, heeft De Maio daar veel minder zin in. Hij hoopt op een oplossing in Italië. Ook Michaël Heylen (23), dit seizoen uitgeleend aan Westerlo, vertrekt normaal gezien. Davy Roef wordt in de Spaanse pers aan een nieuwe uitleenbeurt aan Deportivo de La Coruña gelinkt, maar daar is pas later deze week duidelijkheid over. Idrissa Doumbia (19) blijft voorlopig wel bij Anderlecht. De Ivoriaanse middenvelder wil zijn kans grijpen in de voorbereiding. (NVK) Sebastian De Maio. © ProShots.

"Bale naar Man United bij uitblijven basisplek in CL-finale" Een opmerkelijk gerucht in Engeland. The Sun weet op basis van Spaanse media namelijk te melden dat Manchester United een move gaat maken voor Gareth Bale. Dat gebeurt evenwel onder de voorwaarde dat de Welshman zaterdag níét start in de finale Champions League.



Bale kampt al tijden met blessures, en heeft moeten toekijken hoe vervanger Isco het de laatste tijd uitstekend doet. De kans is dan ook bestaande dat Bale in zijn eigen Cardiff tegen Juventus niet zal starten. En dat zou Bale zó pijnlijk vinden, dat Man United denkt een uitstekende kans te hebben om hem vast te leggen. Gareth Bale. © afp.

Cercle Brugge wil De Sutter terug Keert Tom De Sutter (31) terug naar het vertrouwde nest? Cercle Brugge toont interesse om de spits over te nemen van Sporting Lokeren. De Sutter lanceerde in 2006 zijn carrière bij de Vereniging en versierde drie jaar later een toptransfer naar Anderlecht. Bij Lokeren was hij dit seizoen goed voor tien doelpunten in 33 duels. Cercle ziet in De Sutter de ideale vervanger voor Ilombe Mboyo, wiens uitleenbeurt afliep. Tot concrete onderhandelingen tussen de clubs kwam het nog niet. En het is maar de vraag of De Sutter zin heeft in een avontuur in 1B. (VDVJ) Verlaat De Sutter Lokeren? © belga.

Vanlerberghe verkiest Club boven AA Gent KV Mechelen-verdediger Jordi Vanlerberghe (20) heeft zich voor het eerst zelf uitgesproken over een mogelijke transfer. Vanlerberghe geeft zelf aan dat hij niet op de hoogte is van het akkoord tussen Gent en KVM, voor een bedrag van een slordige 1,7 miljoen euro. "De interesse van Gent flatteert me, maar ik heb alles op een rijtje gezet en besloten dat ik naar Club wil. Ik kreeg de belofte dat ik zelf mocht kiezen, als de voorwaarden goed waren. Maar ik ben intussen al een paar keer uit de lucht gevallen. Mechelen nam nog geen contact op met mij... Toch wel vreemd", zucht Vanlerberghe. "Vandaar dat ik nu eens duidelijkheid wil scheppen." Club deed tot dusver al twee keer tevergeefs een bod bij Mechelen op Vanlerberghe. (NP/FDZ) Jordi Vanlerberghe. © belga.