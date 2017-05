TT: Musonda's "hebben geen weet van Genkse interesse" - Gent bereikt akkoord met felbegeerde Belg

Door: redactie

29/05/17 - 16u00

TRANSFER TALK Anderlecht kroonde zich twee weken geleden al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Marc-André ter Stegen verlengt tot 2022 bij FC Barcelona Marc-André ter Stegen heeft met FC Barcelona een akkoord bereikt over een contractverlenging tot 2022. Dat bevestigt de Catalaanse topclub vandaag op zijn website. De 25-jarige Ter Stegen speelt sinds 2014 voor Barça, dat hem weghaalde bij Borussia Mönchengladbach. Na twee seizoenen met weinig speelkansen, door de concurrentie met Claudio Bravo, kreeg hij in de zomer van 2016 zijn kans als nummer 1.



In drie seizoenen Barcelona won Ter Stegen negen prijzen, waaronder de Champions League in 2015. In de finale in Berlijn tegen Juventus (3-1) was de Duitse international toen titularis. Ter Stegen zal het nieuwe contract morgen ondertekenen. "Er is een opstapclausule van 180 miljoen euro opgenomen", meldt Barcelona nog. © ap.

Gent heeft akkoord met Jordi Vanlerberghe © getty. Opsteker voor AA Gent. De Buffalo's zijn het eens geraakt met KV Mechelen over Jordi Vanlerberghe (20). Dat bevestigt algemeen directeur Michel Louwagie ons. "We hebben een akkoord met KV Mechelen, maar nog niet met de speler. Zo werkt het, hé, in het voetbal."



Hier meer daarover! © photo news.

Honger City allerminst gestild Records zullen deze zomer sneuvelen. Officieel is de transfermarkt nog niet geopend, maar de Manchester City gooit al met de miljoenen. Bernardo Silva (Monaco) is al binnen voor 50 miljoen euro, Ederson (Benfica) en Benjamin Mendy (Monaco) volgen snel. De uitgaventeller zal snel richting 150 miljoen schieten.



En daar zal het nog niet bij blijven. Meer over de transferplannen van Pep Guardiola, die lees je hier Deze Ederson moet de nieuwe nummer één worden bij de Citizens. © afp.

Zet Costa transfer Lukaku op de helling? Diego Costa zet Chelsea met de rug tegen de muur. De club wil de spits, niet de makkelijkste jongen in het dagelijks leven, liefst voor ruim 80 miljoen euro aan Tianjin verpatsen, maar Costa heeft plots geen zin meer in een Chinees avontuur. Dat heeft hij de clubleiding vrijdag laten weten. Costa zaterdag: "Ik zit hier goed bij Chelsea. Ik lig nog twee jaar onder contract. Maar als Chelsea me toch wil verkopen, dan wil ik maar naar één club: naar Atlético."



Een streep door de rekening van Chelsea. Met de miljoenen van Costa had de club graag Romelu Lukaku teruggehaald - Everton vraagt 100 miljoen euro. Atlético verliest mogelijk Griezmann aan Man United voor 100 miljoen en zou met die centen Costa kunnen terughalen. Coach Simeone staat in nauw contact met Costa. Enig struikelblok voor een transfer op dit moment: Atlético heeft nog een transferverbod. Costa: "Of ik samen kan spelen met Lukaku? Dat weet ik niet. Hij is een topspeler en heeft een topseizoen gemaakt."



In afwachting van een oplossing in de spitsenkwestie houdt Chelsea Michy Batshuayi nog aan boord. Monaco dringt hard aan voor een uitleenbeurt, West Hamtrainer Slavan Bilic wil hem er absoluut bij en ook Newcastle informeerde. Diego Costa scoorde de gelijkmaker zaterdag op Wembley in de FA Cup finale, maar dat volstond niet voor Chelsea. © getty.

Inter biedt nog te weinig voor Izquierdo De eerste internationel Colombiaanse cap voor José Izquierdo is meteen ook goed nieuws voor Club Brugge. In die zin dat het zijn marktwaarde nog zou verhogen. Sinds Izquierdo de Gouden Schoen won, rekent blauw-zwart sowieso al op minstens 20 miljoen euro. Inter is voorlopig het meest concreet, zij het dat de Italianen lang nog niet genoeg bieden. Ook Sevilla is nog altijd geïnteresseerd. © photo news.

Onzekerheid Buffel en Boëtius Na de partij tegen STVV gaf Genk-voorzitter Houben al aan op welke posities de Limburgers zich voor komend seizoen wil versterken. "We gaan op zoek naar een nieuwe doelman, een spits en een flankaanvaller." De toekomst van Thomas Buffel - einde contract - is nog onduidelijk en ook in het dossier van Jean-Paul Boëtius is nog geen beslissing genomen. Ten laatste vrijdag moet Genk FC Basel laten weten of ze de aankoopoptie in het huurcontract van de Nederlander, van om en bij de 2,5 miljoen, willen lichten.



"Zoals de zaken er nu voor staan, moet ik na het seizoen gewoon terug naar Basel", aldus Boëtius. "Ik hoorde nog niets van Genk. Ik wil zelf heel graag blijven, want anders had ik ook geen optie tot aankoop in mijn huurcontract laten opnemen. Ik hoop dat het er nog van komt. Zelf ga ik liever niet terug naar Basel."



Manuel Benson wordt na de Deense rechtsachter Joakim Maehle zo goed als zeker de tweede inkomende transfer voor Genk. De flankaanvaller van Lierse was zaterdag aanwezig in de Luminus Arena voor de Limburgse derby. Genk zoekt ook nog een nieuwe doelman omdat Ryan terugkeert naar Valencia en met Karelis in de lappenmand is ook een extra spits geen overbodige luxe. (KDZ/MGA) Manuel Benson (r): Genk. © photo news.

Ook Barça dacht aan Mertens © afp. De lijst was ronduit indrukwekkend. Naast Chelsea en Inter Milaan dacht ook FC Barcelona aan Dries Mertens (29), gisteren goed voor zijn 28ste competitiedoelpunt bij Napoli. Er vonden verkennende gesprekken plaats, maar tot concrete onderhandelingen kwam het nooit. Met Napoli waren die er wel en die resulteerden zaterdag eindelijk in een deal. Mertens verlengde zijn contract in Italië, na meer dan één jaar praten, met twee seizoenen en ligt nu tot 2020 vast. (NP) © epa.

Wat met vier huurlingen STVV? STVV beet dus in het stof in Genk, maar als ze op Stayen de lijn van de laatste weken kunnen aanhouden, ziet het er rooskleurig uit voor volgend seizoen. Het team samenhouden is de boodschap, alleen stonden er zaterdag met Mechele, Bolingoli, Vetokele en Ceballos wel vier gehuurde spelers tussen de lijnen. Mechele gaf alvast aan geen graten te zien in een verlengd verblijf. Of zijn ploegmaat van bij Club Brugge Bolingoli daar net zo over denkt, is nog maar de vraag. In het geval van Ceballos en Vetokele staat STVV iets sterker in zijn schoenen. Sterke man Roland Duchâtelet is zoals bekend eigenaar van hun moederclub Charlton.



"Ik heb mijn eisen gesteld", zei Vetokele. "STVV krijgt wat mij betreft voorrang. Ik ben de laatste tijd vaak van club veranderd en wil wel wat stabiliteit. We zitten binnenkort samen." Naast de vier gehuurde spelers is er ook nadrukkelijk belangstelling voor topschutter Pieter Gerkens en assistmachine Stef Peeters. Gerkens wordt bij Oostende genoemd. "Ik weet nog niet of ik mijn laatste match voor STVV gespeeld heb. We gaan kijken wat de toekomst brengt", gaf hij mee. (SJH) Ceballos en Vetokele. © getty.