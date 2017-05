Chicharito is Mexicaans topschutter aller tijden

Bewerkt door: PL

Javier 'Chicharito' Hernandez heeft gisteren zijn 47ste doelpunt voor de nationale ploeg van Mexico gemaakt. Daarmee mag hij zich topschutter aller tijden van zijn land noemen.

De 28-jarige spits van Bayer Leverkusen scoorde zijn treffer in de 87ste minuut van de oefeninterland tegen Kroatië, die plaatsvond in Los Angeles. Hij redde zo de eer voor de Mexicanen, die met 2-1 verloren in deze wedstrijd ter voorbereiding van de Confederations Cup. Duje Cop en Fran Tudor hadden Kroatië op voorsprong gebracht.



Chicharito, die zijn 91ste interland speelde, ging op de ranglijst voorbij Jared Borgetti (46 goals in 89 matchen).



Mexico speelt op de Confederations Cup in Rusland (17 juni-2 juli) in de groepsfase tegen het thuisland, Portugal en Nieuw-Zeeland.