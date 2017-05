TT: Monaco wil Michy Batshuayi, die gaat "naar waar Chelsea hem stuurt"

Door: redactie

28/05/17 - 18u27

© getty.

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Monaco wil Michy Batshuayi huren van Chelsea Monaco blijft aandringen voor Michy Batshuayi. Hij is de eerste optie als Valeri Germain vertrekt - die is persoonlijk rond met Marseille. Monaco wil onze landgenoot, dit jaar tweede keus bij Chelsea, graag huren. De Engelse club nam nog geen beslissing over zijn toekomst. Ze wacht de andere spitsendossiers af. Chelsea wil graag Bakayoko, verdedigende middenvelder van de Monegasken, binnenhalen. Batshuayi zelf wacht af: "De beslissing ligt in handen van de club. Ik ga naar waar Chelsea me stuurt." Ook West Hamcoach Slaven Bilic wil hem er graag bij. Newcastle informeerde eveneens. Chelsea haven't decided on his future as yet, but Monaco are very keen on signing Michy Batshuayi on loan. #cfc pic.twitter.com/nBjzqt62EY — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland)

West Ham gaat voor Kelechi Iheanacho Volgens verschillende Britse media heeft West Ham United een bod gedaan op spits Kelechi Iheanacho. De 20-jarige Nigeriaan zou zo een twintig miljoen euro moeten kosten. Onder Pep Guardiola komt Iheanacho maar weinig aan spelen toe. © afp.

Thorgan Hazard verwelkomt Grifo Vincenzo Grifo ruilt Freiburg voor Borussia Mönchengladbach en tekent er een contract tot 2021. Volgens Duitse media betaalde het team van Thorgan Hazard 6,7 miljoen euro voor de middenvelder.



"Grifo heeft de laatste twee jaar enorm veel progressie gemaakt in Freiburg. Hij had een groot aandeel in hun geweldig seizoen", zegt sportief directeur van Gladbach Max Eberl.



In 2015 kwam Grifo over van Hoffenheim voor een miljoen euro. Afgelopen seizoen scoorde de 24-jarige Italiaan zes keer en gaf hij twaalf assists in 30 wedstrijden voor Freiburg, dat zevende eindigde en zich zo wist te kwalificeren voor de Europa League. Gladbach strandde op de negende plaats en loopt Europees voetbal mis. Vincenzo Grifo from @scfreiburg has signed a contract with #Borussia until 2021! Welcome to the #Fohlenelf, Vincenzo! ¿¿ pic.twitter.com/Y0FDMBFpb9 — Gladbach (@borussia_en)

Michael Carrick blijft jaar langer bij Manchester United Michael Carrick zal ook volgend seizoen het shirt van Manchester United dragen. De 35-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2018.



Carrick speelt sinds 2006 voor de Mancunians, waarmee hij onder meer de Champions League (in 2008), vijf landstitels, een FA Cup, twee League Cups en het WK voor clubs won. Tijdens de recente Europa Leaguefinale zag Carrick vanop de bank hoe zijn teamgenoten, bij wie Marouane Fellaini, met 2-0 wonnen van Ajax.



"Wat een fantastische manier om een punt achter het seizoen te zetten, met een nieuwe trofee in de prijzenkast", reageert Carrick. "Ik ben heel blij dat ik mijn weg bij deze prachtige club kan verderzetten." © getty.

Man United meldt zich voor Perisic En de club uit Manchester richt zich ook op inkomende transfers. Volgens Sky onderhandelt Man United namelijk met Internazionale over een overgang van Ivan Perisic. Naar verluidt zou de Engelse club ruim 41 miljoen euro overhebben voor de 28-jarige Kroaat, en hebben zowel Inter als Perisic wel oren naar een transfer.



Perisic voetbalt sinds 2015 in Milaan. Hij heeft daar een contract tot 2020. Tussen 2009 en 2011 stond hij op de loonlijst van Club Brugge. © photo news.