TT: Diego Costa vertrekt enkel voor Atlético Madrid, ex-Bruggeling op weg naar Man United, waar Carrick jaar langer blijft

Door: redactie

28/05/17 - 11u16

© ap.

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Michael Carrick blijft jaar langer bij Manchester United Michael Carrick zal ook volgend seizoen het shirt van Manchester United dragen. De 35-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een contractverlenging tot 2018.



Carrick speelt sinds 2006 voor de Mancunians, waarmee hij onder meer de Champions League (in 2008), vijf landstitels, een FA Cup, twee League Cups en het WK voor clubs won. Tijdens de recente Europa Leaguefinale zag Carrick vanop de bank hoe zijn teamgenoten, bij wie Marouane Fellaini, met 2-0 wonnen van Ajax.



"Wat een fantastische manier om een punt achter het seizoen te zetten, met een nieuwe trofee in de prijzenkast", reageert Carrick. "Ik ben heel blij dat ik mijn weg bij deze prachtige club kan verderzetten." © getty.

Man United meldt zich voor Perisic En de club uit Manchester richt zich ook op inkomende transfers. Volgens Sky onderhandelt Man United namelijk met Internazionale over een overgang van Ivan Perisic. Naar verluidt zou de Engelse club ruim 41 miljoen euro overhebben voor de 28-jarige Kroaat, en hebben zowel Inter als Perisic wel oren naar een transfer.



Perisic voetbalt sinds 2015 in Milaan. Hij heeft daar een contract tot 2020. Tussen 2009 en 2011 stond hij op de loonlijst van Club Brugge. © photo news.