Youri Tielemans opgenomen in 'Team van het Jaar'

Eline Van Der Meulen

26/05/17 - 10u13 Bron: Belga

© getty.

Youri Tielemans is door de Europese Voetbalbond UEFA opgenomen in het achttienkoppige 'Team van het Jaar' van de Europa League, zo maakte de UEFA gisterenavond bekend.

De twintigjarige Tielemans heeft een sterke Europa League-campagne achter de rug, waarin hij in elf wedstrijden drie keer de weg naar de netten vond. Met Anderlecht eindigde het avontuur pas in de kwartfinales, toen de Brusselaars na twee uitstekende wedstrijden nipt uitgeschakeld werden door het Manchester United van Rode Duivel Marouane Fellaini, de latere winnaars van het toernooi. United is met acht spelers (Sergio Romero, Eric Bailly, Daley Blind, Antonio Valencia, Ander Herrera, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan en Zlatan Ibrahimovic) hoofdleverancier, verliezend finalist Ajax levert Matthijs de Ligt, Bertrand Traoré en Amin Younes af. Van halvefinalist Olympique Lyon werden Jérémy Morel, Corentin Tolisso en Alexandre Lacazette in de selectie opgenomen. Celta de Vigo, dat in de kwartfinales Racing Genk uit het toernooi kegelde, zag doelman Sergio Alvarez, Gustavo Cabral en Pablo Hernandez verkozen worden. Tielemans is dus de enige speler in de selectie die niet met zijn team in de halve finales zat.



Met Anderlecht veroverde Tielemans vorige week de landstitel, alvorens voor een recordbedrag in het Belgische voetbal naar de Franse kampioen AS Monaco te vertrekken. In het Stade Louis II ondertekende de Rode Duivel een contract voor vijf seizoenen. De Monegasken zouden 23 à 25 miljoen euro betaald hebben om de middenvelder los te weken in het Astridpark, wat van Tielemans de duurste uitgaande transfer ooit maakt in de Belgische competitie.