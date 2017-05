TT: De Bruyne zwaait Zabaleta uit en krijgt er extra concurrent bij - Sels weer in beeld bij Anderlecht. Al is er één grote 'maar'...

Door: redactie

Transfer Talk Het voetbalseizoen 2016/2017 nadert zijn einde en dat betekent dat de transferperiode er weer aan komt.

Elias Cobbaut verlengt contract bij KV Mechelen Jeugdproduct Elias Cobbaut heeft zijn contract bij KV Mechelen tot medio 2021 verlengd, zo maakte de club vandaag bekend. De negentienjarige Cobbaut kwam afgelopen seizoen bij de A-kern en voetbalde in zeven competitiewedstrijden en tien play-offwedstrijden mee. "Ik had het niet zo snel verwacht, want ik had nog een contract voor één seizoen", bekende de linkerflankverdediger. "Het is echt leuk dat alles zo goed loopt. Ik wil ook de club bedanken voor het vertrouwen. Mijn familie trouwens ook. De hele familie Cobbaut leeft mee. Ik ben dan ook blij dat ik hen kan trots maken." © belga.

Wilfried Zaha verlengt contract bij Crystal Palace Winger Wilfried Zaha heeft zijn contract bij Premier League-club Crystal Palace verlengd tot medio 2022, zo maakte de club donderdagavond bekend. De 24-jarige Ivoriaanse international keerde begin 2015 na een kort verblijf bij Manchester United terug naar de Londense club, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Christian Benteke. De voorbije twee seizoenen werd Zaha door de fans telkens uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar'. Afgelopen seizoen was hij met elf assists de belangrijkste foerier van Benteke, die in de competitie vijftien keer de weg naar de netten vond. Beide spelers hadden zo een belangrijk aandeel in de redding van Crystal Palace, dat het seizoen afsloot op de veertiende plaats. BREAKING: #CPFC ¿¿ have agreed a five-year contract extension with @wilfriedzaha! ¿¿¿¿



Sels in beeld bij Anderlecht, maar... Mile Svilar. © getty. De blessure van Boeckx heeft een neveneffect: Anderlecht gaat de markt op, op zoek naar een nieuwe doelman. Matz Sels is in beeld. Bij Newcastle moet hij na een matig eerste seizoen niet meer op veel kansen rekenen. Zeker omdat ook concurrent Tim Krul terugkeert. Paars-wit was afgelopen winter al geïnteresseerd in de 25-jarige doelman, maar die bleek toen onhaalbaar. Nu is er een grotere opening.



Al is er één grote maar: om Sels te halen, moet Mile Svilar (17) uitgeleend worden. De belofteninternational lijkt niet geneigd om daarop in te gaan. Svilar is vastbesloten om zo snel mogelijk een basisplaats bij Anderlecht te veroveren - dat is hem ook met zoveel woorden beloofd. Een mogelijk alternatief is om Svilar volgend jaar in de beker te laten keepen en Sels in de competitie en Champions League. Daardoor zou Boeckx weer dalen in de pikorde. © getty. © photo news.

Sevilla meldt zich weer voor Izquierdo © belga. Het was even afwachten of ze na het vertrek van technisch directeur Monchi naar AS Roma nog zouden geïnteresseerd zijn, maar Sevilla heeft zich wel degelijk opnieuw gemeld bij Club Brugge voor José Izquierdo. Vorige zomer boden ze al eens 9,5 miljoen, maar dat werd toen geweigerd. Omdat Club zijn Colombiaan nog niet kwijt wilde en omdat de som niet hoog genoeg was (Hamburg zag zelfs een bod van 12 miljoen euro afgeketst). Het laat zich raden dat Sevilla straffer voor de dag zal moeten komen, gezien de transferwaarde van de Gouden Schoen ondertussen serieus gestegen is. Voorlopig hebben de Spanjaarden nog geen concreet voorstel gedaan, Inter Milaan heeft dat wel. Maar ook de Italiaanse topclub komt nog lang niet in de buurt van de gewenste 20 miljoen euro. © photo news.

United vol voor Griezmann Met de kwalificatie voor de Champions League en bijhorende miljoenen kan Man United fors uithalen op de transfermarkt. "De lijstjes zijn al twee maanden klaar", zegt Mourinho. "Ik ga nu op vakantie, naar Portugal. Ik wens Ed Woodward alle succes in de onderhandelingen." Mourinho heeft voor elke positie een lijstje met vier namen. Als hangende spits gaat zijn voorkeur uit naar Antoine Griezmann (Atlético). De onderhandelingen zijn al vergevorderd: over vijf seizoenen kan hij jaarlijks gemiddeld tot 20 miljoen euro verdienen als United alle targets haalt. Zo'n 380.000 euro per week. Griezmann heeft een opstapclausule van 100 miljoen euro. Mourinho wil er nog een verdediger, flankverdediger en centrale mid bij. © photo news.