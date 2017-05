Herbeleef Transfer Talk van vrijdag 26 mei, met De Bruyne die er bij Man City stevige concurrent bij krijgt

Door: redactie

Bernardo Silva officieel van Manchester City Manchester City heeft zijn eerste toptransfer voor de zomer beet. De Citizens stelden vandaag de Portugese middenvelder Bernardo Silva voor als nieuwe aanwinst. Silva komt over van de Franse kampioen Monaco. De duur van zijn contract werd niet meegedeeld. De transfersom zou volgens verschillende Britse media situeren rond de 50 miljoen euro.



Het Manchester City van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne kende een tegenvallend seizoen en wil volgend seizoen absoluut opnieuw meestrijden voor de titel. De transfer van Monaco-middenvelder Bernardo Silva was daarbij cruciaal voor Man City-coach Pep Guardiola.

Silva zelf is eveneens enthousiast over zijn nieuwe club en coach. "Pep Guardiola is één van de beste, zo niet de beste, coach ter wereld. Werken met zo'n coach is dan ook een droom. Ik kom terecht in één van de beste teams van de wereld en wil Manchester City helpen al zijn doelen te bereiken."



De 22-jarige Silva is een jeugdproduct van Benfica. Vooraleer het tot een doorbraak kwam bij de Arenden, trok Silva in de zomer van 2014 al naar Monaco. Na nauwelijks een half seizoen op huurbasis lichtten de Monegasken de aankoopoptie van 15,75 miljoen euro in het contract van Silva al. De Portugees kwam in drie seizoenen tot 147 optredens in het shirt van Monaco en leidde het team deze maand naar een eerste Franse titel in zeventien jaar. In de Champions League stopte Juventus de Monegasken in de halve finale.



Eerder deze week maakten de Monegasken de komst van Rode Duivel Youri Tielemans bekend. Hij maakt voor zo'n 23 miljoen euro de overstap van Anderlecht.

Herbeleef hoe Guardiola met de grove borstel door zijn selectie ging bij Man City It¿s official. @BernardoCSilva will join City on July 1st! #WelcomeBernardohttps://t.co/dWswQzTPYB — Manchester City (@ManCity)

Sampaoli nieuwe Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli wordt zoals verwacht de nieuwe bondscoach van Argentinië. Zijn club FC Sevilla heeft met de Argentijnse federatie een akkoord bereikt omtrent de vrijgave van de 57-jarige Argentijn, zo laat de Spaanse eersteklasser vrijdag weten. "Sevilla en de AFA (Argentijnse bond, red) hebben een princiepsakkoord gesloten om coach Jorge Sampaoli vrij te geven bij de club, zodat hij Argentijns bonsdcoach kan worden", luidt het. "Het akkoord voorziet dat alle documenten op 1 juni moeten ondertekend zijn. Alle partijen zijn tevreden over het gevonden compromis." Omdat Sampaoli nog een jaar contract had bij Sevilla, diende de AFA hem vrij te kopen. In het contract stond een clausule van anderhalf miljoen euro, maar het is onduidelijk of de AFA die volledige som betaalt. © afp.

Aubameyang gaat Dortmund verlaten Borussia Dortmund dreigt zijn clubtopscorer kwijt te raken. Pierre-Emerick Aubameyang had na de laatste competitiewedstrijd tegen Werder Bremen verkondigd dat hij nog even over zijn toekomst ging nadenken, en volgens het Duitse Bild heeft de spits uit Gabon eindelijk zijn keuze gemaakt. De aanvaller zou directeur Hans-Joachim Watzke namelijk hebben laten weten dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging.



Aubameyang heeft nog een contract voor drie jaar bij de club, maar zou deze zomer al een transfer willen maken. Paris Saint-Germain, AC Milan en clubs uit de Chinese Super League zouden de komst van Aubameyang wel zien zitten. The Sun stelt dat de 27-jarige goaltjesdief - die er dit seizoen 31 maakte in de Bundesliga - het transferverzoek heeft ingediend omdat Manchester City zich officieel heeft gemeld. © epa.

Antonio Valencia verlengt contract bij United De Ecuadoraanse rechterflankverdediger Antonio Valencia heeft zijn contract bij Premier League-club Manchester United tot medio 2019 verlengd, met optie voor nog een seizoen, zo maakte de club vandaag bekend. De 31-jarige international speelt sinds de zomer van 2009 voor de Mancunians, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Marouane Fellaini. In acht seizoenen won hij er twee titels, een FA Cup, twee League Cups, drie SuperCups en woensdag nog de Europa League. © getty.

Pablo Zabaleta vindt onderdak bij West Ham De Argentijnse international Pablo Zabaleta heeft een contract ondertekend bij de Engelse middenmoter West Ham United, zo maakte de club vandaag bekend. De 32-jarige verdediger komt begin juli transfervrij over, nadat afgelopen seizoen zijn contract bij Manchester City niet verlengd werd.



Zabaleta speelde sinds september 2008 voor de Citizens en kwam er meer dan driehonderd keer in actie. Hij won er twee landstitels, één FA Cup en twee League Cups, maar in zijn laatste seizoen was hij er niet altijd meer zeker van een basisplaats. Zabaleta gaf daarop zelf aan dat het tijd was om andere lucht op te snuiven.



Die nieuwe uitdaging vindt hij nu in Londen, waar hij bij de Hammers ploegmaat wordt van onder meer ex-Anderlechtenaar Cheikhou Kouyaté. "Ik hoop dat ik de club veel plezier kan bezorgen", vertelde de Argentijn in een eerste interview. "Ik kom hier om mezelf te amuseren en hopelijk levert dat nog veel successen op." Welcome to @WestHamUtd, @Pablo_Zabaleta! ¿¿¿#WelcomeZabaletahttps://t.co/KjKSXAzFed — West Ham United (@WestHamUtd)

Elias Cobbaut verlengt contract bij KV Mechelen Jeugdproduct Elias Cobbaut heeft zijn contract bij KV Mechelen tot medio 2021 verlengd, zo maakte de club vandaag bekend. De negentienjarige Cobbaut kwam afgelopen seizoen bij de A-kern en voetbalde in zeven competitiewedstrijden en tien play-offwedstrijden mee. "Ik had het niet zo snel verwacht, want ik had nog een contract voor één seizoen", bekende de linkerflankverdediger. "Het is echt leuk dat alles zo goed loopt. Ik wil ook de club bedanken voor het vertrouwen. Mijn familie trouwens ook. De hele familie Cobbaut leeft mee. Ik ben dan ook blij dat ik hen kan trots maken." © belga.

Wilfried Zaha verlengt contract bij Crystal Palace Winger Wilfried Zaha heeft zijn contract bij Premier League-club Crystal Palace verlengd tot medio 2022, zo maakte de club donderdagavond bekend. De 24-jarige Ivoriaanse international keerde begin 2015 na een kort verblijf bij Manchester United terug naar de Londense club, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Christian Benteke. De voorbije twee seizoenen werd Zaha door de fans telkens uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar'. Afgelopen seizoen was hij met elf assists de belangrijkste foerier van Benteke, die in de competitie vijftien keer de weg naar de netten vond. Beide spelers hadden zo een belangrijk aandeel in de redding van Crystal Palace, dat het seizoen afsloot op de veertiende plaats. BREAKING: #CPFC ¿¿ have agreed a five-year contract extension with @wilfriedzaha! ¿¿¿¿



More: https://t.co/Abha82qTft#LetsDoThis ¿¿ pic.twitter.com/JoY5LqCAyU — Crystal Palace F.C. (@CPFC) Thu May 25 00:00:00 MEST 2017

Sels in beeld bij Anderlecht, maar... Mile Svilar. © getty. De blessure van Boeckx heeft een neveneffect: Anderlecht gaat de markt op, op zoek naar een nieuwe doelman. Matz Sels is in beeld. Bij Newcastle moet hij na een matig eerste seizoen niet meer op veel kansen rekenen. Zeker omdat ook concurrent Tim Krul terugkeert. Paars-wit was afgelopen winter al geïnteresseerd in de 25-jarige doelman, maar die bleek toen onhaalbaar. Nu is er een grotere opening.



Al is er één grote maar: om Sels te halen, moet Mile Svilar (17) uitgeleend worden. De belofteninternational lijkt niet geneigd om daarop in te gaan. Svilar is vastbesloten om zo snel mogelijk een basisplaats bij Anderlecht te veroveren - dat is hem ook met zoveel woorden beloofd. Een mogelijk alternatief is om Svilar volgend jaar in de beker te laten keepen en Sels in de competitie en Champions League. Daardoor zou Boeckx weer dalen in de pikorde. © getty. © photo news.

Sevilla meldt zich weer voor Izquierdo © belga. Het was even afwachten of ze na het vertrek van technisch directeur Monchi naar AS Roma nog zouden geïnteresseerd zijn, maar Sevilla heeft zich wel degelijk opnieuw gemeld bij Club Brugge voor José Izquierdo. Vorige zomer boden ze al eens 9,5 miljoen, maar dat werd toen geweigerd. Omdat Club zijn Colombiaan nog niet kwijt wilde en omdat de som niet hoog genoeg was (Hamburg zag zelfs een bod van 12 miljoen euro afgeketst). Het laat zich raden dat Sevilla straffer voor de dag zal moeten komen, gezien de transferwaarde van de Gouden Schoen ondertussen serieus gestegen is. Voorlopig hebben de Spanjaarden nog geen concreet voorstel gedaan, Inter Milaan heeft dat wel. Maar ook de Italiaanse topclub komt nog lang niet in de buurt van de gewenste 20 miljoen euro. © photo news.

United vol voor Griezmann Met de kwalificatie voor de Champions League en bijhorende miljoenen kan Man United fors uithalen op de transfermarkt. "De lijstjes zijn al twee maanden klaar", zegt Mourinho. "Ik ga nu op vakantie, naar Portugal. Ik wens Ed Woodward alle succes in de onderhandelingen." Mourinho heeft voor elke positie een lijstje met vier namen. Als hangende spits gaat zijn voorkeur uit naar Antoine Griezmann (Atlético). De onderhandelingen zijn al vergevorderd: over vijf seizoenen kan hij jaarlijks gemiddeld tot 20 miljoen euro verdienen als United alle targets haalt. Zo'n 380.000 euro per week. Griezmann heeft een opstapclausule van 100 miljoen euro. Mourinho wil er nog een verdediger, flankverdediger en centrale mid bij. © photo news.