Voor Eric Gerets is het vandaag wel een héél speciale dag

25/05/17 - 13u45

Gerets toen Lierse in 1997 kampioen speelde. © photo news.

Eric Gerets en 25 mei: een ideale combinatie. Exact twintig jaar geleden werd hij met Lierse landskampioen. Een van de strafste stunts uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Het werd meteen ook voorlopig de laatste landstitel voor de club uit Lier. Daarnaast won Gerets op diezelfde dag in 1988 met PSV Europacup I.

25 mei 1988. De finale van Europacup I werd een regelrechte thriller. PSV en Benfica namen het tegen elkaar op in het Neckarstadion in Stuttgart. Na 120 minuten voetballen, stond het nog steeds 0-0. Een strafschoppenreeks moest voor de beslissing zorgen, en daarin trok de Nederlandse club met 6-5 aan het langste eind. PSV-aanvoerder Eric Gerets mocht de beker met de grote oren de lucht in steken. Hij werd zo de eerste Belg in het buitenland met een Europese trofee op zijn palmares, gisteren werd Marouane Fellaini de tiende in het rijtje, dankzij de 2-0-overwinning in de Europa League-finale van Manchester United tegen Ajax.