Herbeleef hoe Guardiola met de grove borstel door zijn selectie ging bij Man City

25/05/17 - 19u00

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Mandzukic blijft landskampioen Juventus langer trouw Mario Mandzukic heeft zijn contract bij Juventus met één seizoen verlengd en blijft de Italiaanse topclub uit Turijn trouw tot eind juni 2020. Dat heeft de Oude Dame bevestigd op de clubwebsite. Hij had nog een verbintenis tot eind 2019, daar voegt hij nu een jaartje aan toe.



De 31-jarige Kroatische international staat sinds juli 2015 op de loonlijst bij Juve, daarvoor speelde hij voor Atletico Madrid, Bayern München, Wolfsburg en Dinamo Zagreb. Dit seizoen vond de spits in alle competities samen 23 keer de weg naar de netten en was hij ook goed voor acht assists bij de Bianconeri. Enkel Gonzalo Higuain en Paulo Dybala deden beter.

Navas, Clichy, Sagna én Caballero verlaten Manchester City Manchester City heeft vandaag bevestigd dat Jesus Navas, Willy Caballero, Bacary Sagna en Gaël Clichy geen nieuw contract krijgen. De vier ervaren ploegmaats van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne waren einde contract en passen niet meer in de plannen van Pep Guardiola.



Linksachter Clichy trok in 2011 van Arsenal naar City. De Fransman kwam er 192 keer in actie, en veroverde in 2012 en 2014 de titel in de Premier League. Op de website van City reageerde Clichy. "Het waren zes speciale jaren voor mij. Ik ben trots dat ik heb bijgedragen aan de groei van de club tot een absoluut topteam", aldus de Fransman.



Rechterflankaanvaller Jesus Navas speelde sinds 2013 voor de Citizens. De Spanjaard kwam er 178 keer in actie en speelde eveneens mee in de kampioenenploeg van 2014.



Doelman Willy Caballero maakte in 2014 de overstap naar City en stond dit seizoen 27 partijen tussen de palen bij de club uit Manchester. "Het was een eer om voor hen te mogen spelen. Ik zal City altijd dankbaar zijn", aldus de 35-jarige goalie. Het is nog niet bekend naar welke clubs Clichy, Navas en Caballero nu zullen trekken.



Rechtsachter Bacary Sagna maakte in de zomer van 2014 transfervrij de overstap van Arsenal naar Manchester City. De inmiddels 34-jarige Fransman kwam uiteindelijk 86 keer in actie bij de 'Citizens', maar ook hij past dus niet meer in de plannen van trainer Pep Guardiola. Van een exodus gesproken... Gaël Clichy © getty.