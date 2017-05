Red Flames moeten ook Lien Mermans missen op Ek

Eline Van Der Meulen

24/05/17

© photo news.

De Red Flames kunnen op het komende EK niet rekenen op Lien Mermans. Bij medische testen werd een lichte ontsteking vastgesteld ter hoogte van de hartspier en het hartzakje. "Daardoor mag ze enkele maanden geen sport beoefenen", zo klinkt het vandaag op de website van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Na enkele maanden gedwongen rust mag de 26-jarige Mermans, na controle bij de cardioloog, normaal gezien haar sportactiviteiten hernemen.



Mermans verzamelde tot dusver 48 caps in 55 wedstrijden voor de Red Flames. De speelster van KRC Genk maakte daarin negen doelpunten.



Eerder zagen ook Tine Schryvers en Justine Vanhaevermaet het EK wegens blessures aan hun neus voorbijgaan.



De Red Flames, de nummer 23 op de FIFA-ranking, plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Belgen werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12).