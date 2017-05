TT: Sels blijft piste voor Anderlecht, Essevee legt zich niet zomaar neer bij vertrek Leye

Door: redactie

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Joey Barton moet opkrassen bij Burnley De 34-jarige Barton werd eind vorige maand door de Engelse Voetbalbond FA voor anderhalf jaar aan de kant gezet voor wangedrag met betrekking tot het plaatsen van weddenschappen. Volgens de FA plaatste de middenvelder tussen 26 maart 2006 en 13 mei 2016 1.260 weddenschappen op voetbalwedstrijden. De middenvelder overtrad daarbij de regels op gokken op voetbalwedstrijden of -competities.



Barton, al jaren het 'enfant terrible' van het Engelse voetbal, was sinds januari aan de slag bij het Burnley van Steven Defour. Hij veroverde er vrij snel een basisplaats en speelde afgelopen seizoen veertien wedstrijden in de Premier League. Sinds de komst van Barton verdween Defour er steeds meer naar het achterplan, maar ook in het seizoenseinde na de schorsing van Barton kreeg de 29-jarige Rode Duivel er nog amper speelminuten.

Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 23 mei met Leye die Essevee verlaat © afp.

Koke verlengt contract bij Atlético Madrid De Spaanse international Koke heeft zijn contract bij Atlético Madrid met vijf seizoenen verlengd. De 25-jarige middenvelder ligt nu tot 2024 vast in de Spaanse hoofdstad, zo maakte Atlético Madrid gisterenavond bekend.



In 2009 vierde het Madrileense jeugdproduct er op amper zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Sinds het seizoen 2011-2012 zit hij vast in de A-kern en won hij onder succescoach Diego Pablo Simeone vijf prijzen. "Atlético is de club van mijn leven en het is een eer om er ook deel te mogen uitmaken van de toekomst", vertelde Koke na de ondertekening van het contract. © getty.

Sels blijft piste voor Anderlecht Matz Sels blijft een piste voor Anderlecht. Paars-wit gooide in januari al een keertje een visje uit, maar tot een overgang kwam het toen niet. Feit is wel dat een transfer of uitleenbeurt zich opdringt voor de gewezen kampioenenkeeper bij AA Gent. Sinds de januarimercato sloot, zat Matz Sels zelfs geen enkele keer meer op de bank bij Newcastle, dat volgend seizoen weer in de Premier League speelt. De doelman was een transfer van manager Rafa Benítez, die hard aandrong op zijn komst, maar zonder scrupules duwde de Spanjaard zijn mannetje in een hoekje. Gewogen en (mentaal) te licht bevonden? Sels startte het seizoen als nummer één, maar een deel van de supporters lustte hem nooit. Zij konden het niet verkroppen dat Engelsman Karl Darlow zomaar aan de kant werd geschoven na enkele bevredigende prestaties het seizoen ervoor. © belga.

Defour alweer weg bij Burnley? Steven Defour (29) had enkele weken geleden een evaluatiegesprek met Burnley. De club toonde begrip voor zijn situatie, maar een definitieve beslissing over een eventuele transfer wordt de komende weken genomen. Defour nam een sterke start, maar deemsterde na enkele blessures helemaal weg. Ook het typische Engelse voetbal van coach Sean Dyche ligt hem niet. Defour wil in een elftal spelen waar hij de draaischijf is en maakte dat ook duidelijk. Het volledige plaatje moet kloppen. Ook familiaal.



Burnley betaalde vorige zomer 9 miljoen euro aan Anderlecht. Bij een definitieve transfer hoopt het een groot deel te recupereren. © photo news. © photo news.