TT: Sels blijft piste voor Anderlecht, Essevee legt zich niet zomaar neer bij vertrek Leye

24/05/17 - 12u23

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Contractverlenging voor Christophe Janssens bij Racing Genk KRC Genk en Christophe Janssens verlengen hun samenwerking. De jonge verdediger tekende vandaag een nieuw contract dat loopt tot 2019, met een extra optiejaar.



Janssens is sinds juli 2015 lid van de Genkse jeugdacademie. Bij de nationale reeksen maakte hij deel uit van de selecties U15 tot en met U19. Zo behaalde hij in 2015 met de U17 een bronzen medaille op het WK in Chili. In maart 2017 debuteerde Christophe bij het eerste elftal in de 1/8ste finale van de Europa League tegen KAA Gent. Hierna volgde een tweede invalbeurt in mei, uit tegen Moeskroen. © getty.

Newcastle neemt Atsu over van Chelsea Christian Atsu vervolgt zijn voetballoopbaan bij Newcastle United. De naar de Premier League gepromoveerde club neemt de 25-jarige Ghanese middenvelder over van Chelsea. Atsu, die vandaag een vierjarig contract ondertekende, kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor Newcastle en had met vijf doelpunten in 32 wedstrijden een belangrijk aandeel in het behalen van de titel. "Atsu wil graag meehelpen hier iets moois op te bouwen'', aldus trainer Rafael Benitez van Newcastle. CONFIRMED: @ChristianAtsu20 has completed a permanent move to St. James' Park from @ChelseaFC. More at https://t.co/iDkcawZlBb. #NUFC pic.twitter.com/mulUwJaQ1n — Newcastle United FC (@NUFC)

Felix Götze tekent profcontract bij Bayern Felix Götze, de jongere broer van de Duitse WK-held Mario, heeft een profcontract tot medio 2019 ondertekend bij de Duitse landskampioen Bayern München.



De negentienjarige Felix Götze maakte in de zomer van 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar de U17 van Bayern, in de voetsporen van zijn broer die een jaar eerder was getransfereerd van Dortmund naar München. Intussen heeft broer Mario alweer de omgekeerde beweging gemaakt door terug te keren naar de Borussen.



Mario Götze vergaat het intussen minder goed. De 24-jarige middenvelder sukkelt al geruime tijd met een stofwisselingsstoornis en hoopt volgend seizoen zijn rentree te maken. Götze kreeg het nieuws over de ziekte in februari te horen. Hij werd uitvoerig medisch getest omdat de maker van het enige doelpunt in de WK-finale van 2014 tegen Argentinië vaak met spierblessures sukkelde. © getty.

Bevestigd: Thelin langer bij Anderlecht Kersvers landskampioen Anderlecht heeft met het Franse Girondins de Bordeaux een overeenkomst bereikt om aanvaller Isaac Kiese Thelin ook volgend seizoen te huren, met aankoopoptie, zo maakte paars-wit vandaag bekend. De 24-jarige Zweed werd sinds begin dit jaar door Anderlecht gehuurd van Bordeaux. Overtuigen kon de spits niet, met slechts één doelpunt en één assist in zestien competitiewedstrijden. Bij Anderlecht houdt men echter rekening met een vertrek van topschutter Lukasz Teodorczyk.



Thelin ruilde in januari 2015 Malmö voor Bordeaux. Hij scoorde afgelopen seizoen twee keer in de Ligue 1. De aanvaller (1,89m) heeft ook twaalf caps achter zijn naam (twee goals). © getty.

Joey Barton moet opkrassen bij Burnley De 34-jarige Barton werd eind vorige maand door de Engelse Voetbalbond FA voor anderhalf jaar aan de kant gezet voor wangedrag met betrekking tot het plaatsen van weddenschappen. Volgens de FA plaatste de middenvelder tussen 26 maart 2006 en 13 mei 2016 1.260 weddenschappen op voetbalwedstrijden. De middenvelder overtrad daarbij de regels op gokken op voetbalwedstrijden of -competities.



Barton, al jaren het 'enfant terrible' van het Engelse voetbal, was sinds januari aan de slag bij het Burnley van Steven Defour. Hij veroverde er vrij snel een basisplaats en speelde afgelopen seizoen veertien wedstrijden in de Premier League. Sinds de komst van Barton verdween Defour er steeds meer naar het achterplan, maar ook in het seizoenseinde na de schorsing van Barton kreeg de 29-jarige Rode Duivel er nog amper speelminuten. © afp.

Koke verlengt contract bij Atlético Madrid De Spaanse international Koke heeft zijn contract bij Atlético Madrid met vijf seizoenen verlengd. De 25-jarige middenvelder ligt nu tot 2024 vast in de Spaanse hoofdstad, zo maakte Atlético Madrid gisterenavond bekend.



In 2009 vierde het Madrileense jeugdproduct er op amper zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Sinds het seizoen 2011-2012 zit hij vast in de A-kern en won hij onder succescoach Diego Pablo Simeone vijf prijzen. "Atlético is de club van mijn leven en het is een eer om er ook deel te mogen uitmaken van de toekomst", vertelde Koke na de ondertekening van het contract. © getty.

Sels blijft piste voor Anderlecht Matz Sels blijft een piste voor Anderlecht. Paars-wit gooide in januari al een keertje een visje uit, maar tot een overgang kwam het toen niet. Feit is wel dat een transfer of uitleenbeurt zich opdringt voor de gewezen kampioenenkeeper bij AA Gent. Sinds de januarimercato sloot, zat Matz Sels zelfs geen enkele keer meer op de bank bij Newcastle, dat volgend seizoen weer in de Premier League speelt. De doelman was een transfer van manager Rafa Benítez, die hard aandrong op zijn komst, maar zonder scrupules duwde de Spanjaard zijn mannetje in een hoekje. Gewogen en (mentaal) te licht bevonden? Sels startte het seizoen als nummer één, maar een deel van de supporters lustte hem nooit. Zij konden het niet verkroppen dat Engelsman Karl Darlow zomaar aan de kant werd geschoven na enkele bevredigende prestaties het seizoen ervoor. © belga.

Defour alweer weg bij Burnley? Steven Defour (29) had enkele weken geleden een evaluatiegesprek met Burnley. De club toonde begrip voor zijn situatie, maar een definitieve beslissing over een eventuele transfer wordt de komende weken genomen. Defour nam een sterke start, maar deemsterde na enkele blessures helemaal weg. Ook het typische Engelse voetbal van coach Sean Dyche ligt hem niet. Defour wil in een elftal spelen waar hij de draaischijf is en maakte dat ook duidelijk. Het volledige plaatje moet kloppen. Ook familiaal.



Burnley betaalde vorige zomer 9 miljoen euro aan Anderlecht. Bij een definitieve transfer hoopt het een groot deel te recupereren. © photo news. © photo news.