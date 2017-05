TT: Essevee legt zich niet zomaar neer bij vertrek Leye, wat met Defour (Burnley)?

Door: redactie

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Stilaan barsten de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer volledig uit hun voegen, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Defour alweer weg bij Burnley? Steven Defour (29) had enkele weken geleden een evaluatiegesprek met Burnley. De club toonde begrip voor zijn situatie, maar een definitieve beslissing over een eventuele transfer wordt de komende weken genomen. Defour nam een sterke start, maar deemsterde na enkele blessures helemaal weg. Ook het typische Engelse voetbal van coach Sean Dyche ligt hem niet. Defour wil in een elftal spelen waar hij de draaischijf is en maakte dat ook duidelijk. Het volledige plaatje moet kloppen. Ook familiaal.



Burnley betaalde vorige zomer 9 miljoen euro aan Anderlecht. Bij een definitieve transfer hoopt het een groot deel te recupereren. Lees ook Herbeleef Transfer Talk van maandag 22 mei, met Kums die voor Anderlecht plan A is

