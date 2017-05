Atletico Madrid toont interesse in Chelsea-spits Diego Costa, maar ook China ligt op de loer

SW

TransferTalk Atletico Madrid heeft interesse in Diego Costa, de Spaanse ploeg zou naar verluidt willen weten wat de plannen zijn van Costa deze zomer. De toekomst van de Spaanse aanvaller bij Chelsea is onzeker volgens The Telegraph.

De Chinese Super League-club Tianjin Quanjian zou ook al interesse hebben getoond in de 28-jarige spits. Ze zouden maar liefst 76 miljoen pond (ongeveer 88 miljoen euro) neertellen voor Costa, hij zou overigens 25 miljoen pond (net geen 29 miljoen euro) per jaar verdienen. Geen enkele Europese club kan dat bedrag neerleggen.



Maar er is ook nog geen zekerheid dat Costa naar Azië trekt. Atletico gelooft namelijk dat hij Spanje zou verkiezen voor China, de vraag is of Chelsea akkoord gaat met een duidelijk minder winstgevend bedrag dan de Chinese club Tianjin Quanjia, waar overigens Rode Duivel Axel Witsel speelt.



De Chinese ploeg beweert dan weer wel een mondelinge deal te hebben met Costa, maar de spits suggereerde dat hij nog niet van plan is naar China te vertrekken. Meer zelfs, hij zou interesse hebben in een terugkeer naar Spanje en zijn oude club Atletico Madrid.