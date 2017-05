TT: Rajsel officieel naar Oostende, Diego Costa terug naar Atletico?

Door: redactie

22/05/17 - 16u20

© photo news.

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Vanaf vandaag worden de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer geopend, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Moeskroen-jongere Kocur trekt naar Luxemburg Corentin Kocur (21) verlaat Moeskroen. Het jeugdproduct van de Henegouwers is einde contract en vond een overeenkomst met Fola Esch, een topclub uit Luxemburg. Het afgelopen seizoen speelde de aanvaller op uitleenbasis bij Westhoek. Bij zijn debuut in 2015 stal Kocur meteen de harten van de Moeskroen-fans, maar hij kon zich nadien nooit doorzetten.

Leander Dendoncker praat deze week met manager Op de drink voor de 34e landstitel van RSC Anderlecht in het Constant Vanden Stock-stadion waren de transferperikelen niet ver weg. Vooral achter goudhaantje Leander Dendoncker staat er nog een groot vraagteken, nadat bekend raakte dat Youri Tielemans al zeker vertrekt.



Zo'n buitenlands avontuur als dat van Tielemans ziet Dendoncker ook wel zitten. "Het is iets wat ik ambieer, maar ik weet zelf nog niet wat er speelt. Ik had aan mijn manager gevraagd om tot na het seizoen te wachten en we zullen in de komende dagen samenzitten", vertelde Dendoncker. "Ik snap het wel dat ze willen dat ik blijf en dat ze de vraagprijs dan mogelijk hoog zullen leggen, want Youri is al weg. Tegelijkertijd moet ik ook aan mezelf denken." Een verlengd verblijf bij Anderlecht zit er voor de Anderlecht-middenvelder dus nog in. Met het oog op het komende WK 2018 in Rusland kan het belangrijk zijn om veel speelkansen te krijgen. © photo news.

AC Milan haalt Mateo Musacchio binnen Argentijns international Mateo Musacchio (26) maakt de overstap van Villareal naar AC Milan. De centrale verdediger zou volgens Italiaanse media 18 miljoen euro kosten.



Musacchio, die ook de Italiaanse nationaliteit bezit, speelde al sinds 2009 voor Villareal. Hij kwam er 188 keer voor het eerste elftal in actie. Na acht jaar Spanje trekt Musacchio nu naar AC Milan, dat maandag een video op zijn website plaatste waarin de Argentijn zijn medische testen aflegt.



Voor de Argentijnse nationale ploeg kwam Musacchio al zes keer in actie. Met Villareal werd hij dit seizoen vijfde in de Primera Division. Exclusive: @MateoMusacchio5 undergoing his medicals this morning ¿

Esclusiva: le immagini delle visite mediche di Mateo Musacchio ¿¿ pic.twitter.com/I8jTogcYNF — AC Milan (@acmilan) Mon May 22 00:00:00 MEST 2017

Manchester United start onderhandelingen met Bernardo Silva Volgens de Franse zender Canal+ zou Manchester United begonnen zijn met onderhandelingen over de Portugese middenvelder Bernardo Silva. De Portugese winger van AS Monaco scoorde acht goals in Ligue 1 en hielp zo de Monegasken mee naar de titel. Ook Europees pikte hij zijn goaltjes mee. Zo heeft hij zich enorm populair gemaakt bij Manchester United. Mourinho zou via zijn connecties met Jorge Mendes, de manager van Silva, extra veel druk kunnen leggen voor een eventuele transfer. © epa.

Nicolas Rajsel tekent voor 3 seizoenen bij KV Oostende Nicolas Rajsel zet zijn carrière verder bij KV Oostende. De flankaanvaller/aanvallende middenvelder komt over van Union, waarmee hij zich in de kijker speelde tijdens play-off 2. Hij tekende aan de kust voor drie seizoenen, met optie voor een extra seizoen. Rajsel, die op 31 mei zijn 24e verjaardag viert, maakte afgelopen seizoen dertien goals, waaronder drie in de play-offs (tegen Mechelen, Waasland-Beveren en Standard). Daarmee overtuigde hij Oostende.



"Nicolas Rajsel stond al langer op het verlanglijstje van Sportief Directeur Luc Devroe. Beide partijen bereikten een tijdje geleden al een persoonlijke overeenkomst, maar pas vanmiddag kwam er een definitief akkoord tussen KV Oostende en Union St.-Gillis over de transfer van Sloveense Fransman", luidt het op de KVO-website.



Rajsel speelde drie seizoenen voor Union. Hij kreeg zijn jeugdopleiding bij Paris St.-Germain en kwam via het Sloveense NK Celje in 2014 naar België. © belga.

Diego Costa: China, of retour Atlético? Atletico Madrid heeft interesse in Diego Costa. 'Los Colchoneros' zouden naar verluidt willen weten wat de plannen zijn van Costa deze zomer. De toekomst van de Spaanse aanvaller bij Chelsea is onzeker volgens The Telegraph. Ook de Chinese club van Axel Witsel, Tianjin Quanjian, zou op de loer liggen. Zij zouden een monsterbedrag van 88 miljoen euro neertellen voor de Spaanse spits. Lees hier het volledig artikel. © afp.

Standard haalt Nicaise De Luikse directie stelde Benjamin Nicaise (36) aan als teammanager. De Fransman waakt voortaan over de kleedkamer van Standard, maar krijgt geen sportieve verantwoordelijkheid. Nicaise stond tussen 2008 en 2010 bij de Rouches onder contract. De huidige teammanager Piero Rossi blijft bij het team betrokken. Standard bereidt het nieuwe seizoen van 15 tot 20 juli voor met een ministage in het Franse kuststadje Le Touquet. Nicaise stond tussen 2008 en 2010 al als speler bij de Rouches onder contract. © belga.

Club aast op jonge Ghanees Abbas Club Brugge is geïnteresseerd in de 18-jarige Issah Abbas. Blauw-zwart overweegt de spits van het Sloveense Olimpija, die steevast deel uitmaakt van de Ghanese jeugdelftallen, naar Brugge te halen. Abbas legde in 2015 een test af bij AZ Alkmaar, maar belandde dit seizoen in Slovenië. We Are Ready For Ashgold-Deportivo Attacker Issah Abbas https://t.co/cXgPr036xi pic.twitter.com/wbfQ6CnUgn — gazzettaghana (@gazzettaghana1) 13 april 2016 NEWS: De 18-jarige Issah Abbas van het Sloveense Olimpiya geniet de verregaande belangstelling van @ClubBrugge. Ghanese spits. @hlnsport — Tomas Taecke (@FooTTomaz) 22 mei 2017

Zweedse aanvaller voor Lokeren Robin Söder tekende zonet voor drie seizoenen bij Sporting Lokeren. Söder is een 26-jarige aanvaller, die de voorbije drie seizoenen uitkwam voor het Deense Esbjerg. Daar scoorde hij het afgelopen half jaar 11 doelpunten, waaronder gisteren nog tegen AC Horsens. Söder is iemand die Lokeren T1 Runar Kristinsson al kent van uit z'n periode in Denemarken. Söder werd lang gezien als een van dé toptalenten van z'n land, maar werd in z'n ontwikkeling wat afgeremd door een knie- en heupblessure. Het voorbije seizoen speelde hij zo goed als alles en haalt hij opnieuw z'n oude niveau. Söder is een snelle, vinnige pocketspits die rond een diepe spits kan spelen. NEWS! Spits Robin SØDER (26/Zwe, @EsbjergfB, 10 goals in 19 matchen) legt vandaag medicals af bij @KSCLokeren. @hlnsport #Esbjerg #Lokeren — (MVS) (@MichVergauwen) 22 mei 2017 Robin Söder gör succé i Danmark - och öppnar för en blåvit återkomst. #ifkgbg https://t.co/gkg3WE9RZn pic.twitter.com/QhKMKkElMW — GP-sporten (@GPSporten) 11 april 2017 Onze Zweedse aanwinst komt over van @EsbjergfB. Hij speelde daar afgelopen seizoen 33 wedstrijden en soorde daarin 12 keer. #WelcomeRobin pic.twitter.com/1cM5sUSyLt — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) 22 mei 2017

AA Gent neemt Mamadou Sylla over van Eupen © photo news. © belga. Mamadou Sylla Diallo (23) draagt vanaf volgend seizoen het shirt van AA Gent. De Senegalese aanvaller verlaat Eupen en tekende bij de Buffalo's voor vier seizoenen, zo is vandaag bekendgemaakt. Sylla scoorde afgelopen seizoen dertien doelpunten, twaalf in de competitie en één in de Beker, en had daarmee een belangrijk aandeel in de redding van Eupen in 1A. De spits was eigendom van het Spaanse Espanyol Barcelona. Om de transfer te realiseren, diende Eupen dan ook eerst een overeenkomst met Espanyol te sluiten, zo legt Gent uit op zijn website.



De speler reageert verheugd op zijn transfer. "Ik verlaat Eupen na het beste seizoen in mijn carrière. Ik heb me er altijd goed gevoeld, heb er enkele mooie doelpunten gemaakt en veel ervaring opgedaan. Eupen was een belangrijke stap in mijn carrière en het voorbije seizoen is enkel in stijgende lijn gegaan. Zowel op persoonlijk als op collectief vlak hebben we schitterend gedaan. We wisten ons te redden én haalden de halve finale van de Belgische beker, iets wat niemand had durven voorspellen voor het seizoen", zegt Sylla.



"Ik wil de club en vooral de coach bedanken voor de kansen die ze me gaven. Mijn transfer naar KAA Gent is een nieuwe uitdaging in mijn carrière. Net als de club ben ik uiterst ambitieus en wil ik met veel enthousiasme en goede prestaties helpen die ambities waar te maken", besluit de aanvaller.



Sylla wordt later vandaag voorgesteld in de Ghelamco Arena. Bienvenue Mamadou Sylla! https://t.co/1iaSudMy7V pic.twitter.com/3AyVFhGQ8l — KAA Gent (@KAAGent) 22 mei 2017 © photo news.

Keisuke Honda verlaat AC Milan © getty. Aanvallende middenvelder Keisuke Honda (30) vertrekt bij AC Milan. Dat bevestigde de Japanse international zondagavond zelf op Twitter. Hij was al sinds 2014 in Milaan actief, maar kwam dit seizoen nauwelijks aan spelen toe. Honda trok in 2014 naar AC Milan na vier seizoenen CSKA Moskou. Vooral zijn tweede seizoen in de Serie A was goed, met 6 goals en 5 assists in 29 wedstrijden. Dit seizoen speelde de Japanner amper 131 minuten en hij scoorde pas afgelopen weekend tegen Bologna zijn eerste doelpunt. Na drieënhalf jaar en negen goals gaat Honda, die vooral door zijn 36 doelpunten voor Japan een heldenstatus verwierf, nu op zoek naar een nieuwe werkgever. Waar hij heen gaat, is nog niet duidelijk. De 'Rossoneri' van coach Vincenzo Montella eindigen het seizoen op een ontgoochelende zesde plaats.



Honda won in 2009 met VVV-Venlo de titel in de Nederlandse Eerste Divisie, en promoveerde dus naar de Eredivisie. In 2011 won hij met CSKA de Russische beker, en datzelfde jaar met Japan ook de Asian Cup. In 2013 pakte Honda in Rusland zowel de titel, de supercup als de beker. In 2016 won hij in de Italiaanse supercup zijn voorlopig laatste prijs. © getty.

Verdier moet vertrekken bij KVM, Vetokele in beeld Vijf spelers kregen te horen dat ze mogen/moeten vertrekken bij KV Mechelen. Niet alleen de jeugdspelers Peffer en Callebaut, maar ook basisspelers Schouterden, Paulussen én spits Verdier (goed voor negen goals dit seizoen). Om de aanval volgend seizoen te versterken, denkt KV Mechelen aan Igor Vetokele. Hij is eigendom van Charlton Athletic, maar wordt sinds de winterstop verhuurd aan STVV. Malinwa toont ook interesse in Rob Schoofs van AA Gent. © belga.

Spraakmakend nieuws op de transfermarkt. Terwijl Youri Tielemans wellicht deze week officieel naar AS Monaco trekt, maakt Anderlecht al nadrukkelijk werk van zijn opvolger. Plan A: Sven Kums (29). De gewezen Gouden Schoen kende dit seizoen aanvankelijk een goede start bij het Italiaanse Udinese, maar verkommert er sinds januari te vaak op de bank. In principe sluit de middenvelder deze zomer aan bij Watford - waar hij nog een contract heeft tot 2021 -, maar een terugkeer naar Anderlecht valt niet uit te sluiten. Kums, die in de jeugd twaalf jaar voor paars-wit speelde, kan er via de grote poort terugkeren. Ongetwijfeld een argument dat Anderlecht zal aanhalen. Kums kan zich in het Constant Vanden Stockstadion ook in de kijker spelen van bondscoach Roberto Martínez, met het oog op het WK 2018, en er opnieuw van de Champions League proeven zoals destijds bij AA Gent.



Zijn Belgische nationaliteit is dan weer een plus voor de landskampioen, die in het tussenseizoen op zoek moet naar landgenoten. De voormalige aanvoerder en smaakmaker van de Buffalo's kent bovendien de competitie en past perfect binnen de huisstijl die Anderlecht normaal hanteert. Leuk detail: Kums' (voorlopig) laatste wedstrijd in België, afgelopen zomer, was op het veld van... Anderlecht. © photo_news. © © Simone Ferraro.

Bijna rond met Onyekuru Mocht Kums voor paars-wit kiezen, dan zal hij daar komend seizoen ook Olivier Deschacht (36) terugzien. Manager Herman Van Holsbeeck bevestigde aan 'Stadion' dat er een nieuw contract klaarligt. "Het is Weiler zelf die naar mij toe is gekomen om over Deschacht te praten. Hij is van mening dat wij iemand als hem, met zijn mentaliteit en ingesteldheid, die altijd positief is, ook al speelt hij niet veel, nog heel goed kunnen gebruiken. Dus ja, we gaan het contract van Deschacht met één seizoen verlengen." Zulte Waregem, dat vage interesse toonde, vist dus achter het net.



Tot slot is Anderlecht is zo goed als rond met Eupenspits Henry Onyekuru. Op clubniveau belooft het wel een lastiger dossier te worden. Eupen vraagt voor zijn topschutter (22 goals) een transfersom van 8 miljoen voor 70 procent van de transferrechten. Over dat dossier leest u alles op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro! © belga. © getty.