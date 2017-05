TT: Anderlecht vol voor Kums (en er is nog meer op til in Brussel)

Door: redactie

22/05/17 - 06u45

© photo_news.

TransferTalk Anderlecht kroonde zich vorige week al voor de 34ste keer tot kampioen van België, maar dat wil niet zeggen dat ze in het Astridpark op hun lauweren rusten. Vanaf vandaag worden de transferdebatten zowel in Brussel als elders weer geopend, en via onze 'TransferTalk' blijft u op de hoogte van álle nieuws, zowel van de wildste geruchten als van de 'done deals'!

Spraakmakend nieuws op de transfermarkt. Terwijl Youri Tielemans wellicht deze week officieel naar AS Monaco trekt, maakt Anderlecht al nadrukkelijk werk van zijn opvolger. Plan A: Sven Kums (29). De gewezen Gouden Schoen kende dit seizoen aanvankelijk een goede start bij het Italiaanse Udinese, maar verkommert er sinds januari te vaak op de bank. In principe sluit de middenvelder deze zomer aan bij Watford - waar hij nog een contract heeft tot 2021 -, maar een terugkeer naar Anderlecht valt niet uit te sluiten. Kums, die in de jeugd twaalf jaar voor paars-wit speelde, kan er via de grote poort terugkeren. Ongetwijfeld een argument dat Anderlecht zal aanhalen. Kums kan zich in het Constant Vanden Stockstadion ook in de kijker spelen van bondscoach Roberto Martínez, met het oog op het WK 2018, en er opnieuw van de Champions League proeven zoals destijds bij AA Gent.



Zijn Belgische nationaliteit is dan weer een plus voor de landskampioen, die in het tussenseizoen op zoek moet naar landgenoten. De voormalige aanvoerder en smaakmaker van de Buffalo's kent bovendien de competitie en past perfect binnen de huisstijl die Anderlecht normaal hanteert. Leuk detail: Kums' (voorlopig) laatste wedstrijd in België, afgelopen zomer, was op het veld van... Anderlecht. © © Simone Ferraro.

Bijna rond met Onyekuru Mocht Kums voor paars-wit kiezen, dan zal hij daar komend seizoen ook Olivier Deschacht (36) terugzien. Manager Herman Van Holsbeeck bevestigde aan 'Stadion' dat er een nieuw contract klaarligt. "Het is Weiler zelf die naar mij toe is gekomen om over Deschacht te praten. Hij is van mening dat wij iemand als hem, met zijn mentaliteit en ingesteldheid, die altijd positief is, ook al speelt hij niet veel, nog heel goed kunnen gebruiken. Dus ja, we gaan het contract van Deschacht met één seizoen verlengen." Zulte Waregem, dat vage interesse toonde, vist dus achter het net.



Tot slot is Anderlecht is zo goed als rond met Eupenspits Henry Onyekuru. Op clubniveau belooft het wel een lastiger dossier te worden. Eupen vraagt voor zijn topschutter (22 goals) een transfersom van 8 miljoen voor 70 procent van de transferrechten. Over dat dossier leest u alles op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro! © belga. © getty.