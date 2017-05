Een goal slikken in een derby al pijnlijk, al beseft ook deze verdediger nu dat het altijd erger kan...

TL

21/05/17 - 09u00

© kos.

video

Hulk (ex-Zenit) en Oscar (ex-Chelsea) wonnen gisteren met Shanghai SIPG de derby tegen het Shanghai Shenhua van Fredy Guarin en Obafemi Martins (allebei ex-Inter). Het was de Nigeriaanse spits die op slag van rust de 0-1 van Lei Wu kon uitwissen, maar na de pauze greep SIPG toch de macht in het Hongkou Football Stadium.



Met een laat doelpunt zette Hulk zijn team op 1-2 en amper een minuut later stond het ook al 1-3. En die laatste treffer strooide toch nog wat extra zout in de wonde bij de thuisploeg. Rechtsachter Li Yunqiu werkte het leer immers nogal ongelukkig met zijn hoofd in eigen doel nadat Oscar de lat had getroffen. Alsof een derby verliezen nog niet pijnlijk genoeg was...