Red Flame Nicky Evrard ruilt Gent voor Twente

Eline Van Der Meulen

18/05/17 - 13u21 Bron: Belga

Nicky Evrard, doelvrouw van de Red Flames, heeft een contract voor een seizoen ondertekend bij Twente.

Evrard (21) speelt sinds 2011 voor Gent, de club die ze nu verlaat. "De stap zetten naar voetballand Nederland en topclub FC Twente Vrouwen is voor mij een hele mooie. Na de seizoenen bij Gent, waar ik met veel plezier gespeeld heb en afgelopen weekend de beker gewonnen heb, wil ik graag mijzelf nog verder kunnen ontwikkelen. Ik wilde graag in een nog sterkere competitie en vaker om de prijzen spelen. Dan heb ik met FC Twente een hele goede keuze kunnen maken. Nu eerst nog het aanstaande EK en dan volle kracht vooruit bij mijn nieuwe club", zegt Evrard.



Evrard stond al zestien keer in doel bij de Red Flames. Deze zomer neemt de selectie van coach Ives Serneels in Nederland voor het eerst deel aan een EK.