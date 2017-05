Wedstrijd in Zweedse eerste klasse uitgesteld wegens poging tot matchfixing

Eline Van Der Meulen

In de Zweedse hoogste klasse van het voetbal is de match van vanavond tussen Göteborg en AIK uit Stockholm uitgesteld. Een speler van AIK werd "onder bedekte bedreiging" door een vermeende matchfixer aangezocht om slecht te presteren in ruil voor een grote som geld, zo meldt de Zweedse voetbalbond. De politie is een onderzoek gestart.

"Dit is een zeer ernstige aanval tegen het Zweedse voetbal en we zullen zoiets nooit of te nimmer accepteren. Daarom is het belangrijk dat we krachtdadig reageren", zegt Håkan Sjöstrand, de algemene secretaris van de Zweedse voetbalbond SvFF.



De poging tot matchfixing zou dinsdagavond plaatsgevonden hebben. Een speler van AIK zou een aanzienlijk bedrag aangeboden gekregen hebben als hij er actief toe zou bijdragen dat zijn team de wedstrijd op verplaatsing tegen IFK Göteborg verliest. De Zweedse bond werd gisteravond ingelicht. In samenspraak met de politie en beide teams werd beslist de match uit te stellen.



"Het uitgangspunt voor al onze wedstrijden is dat ze veilig en op sportieve manier gespeeld worden", stelt de voetbalbond. "Op basis van de informatie die we hebben, kunnen we niet garanderen dat de match tussen IFK Göteborg en AIK een veilige wedstrijd zou zijn en dat ze op sportieve manier beslecht zou worden." Het is nog niet duidelijk wanneer de partij wel gespeeld zal worden.