Joachim Löw haalt zes nieuwkomers bij de Mannschaft voor Confederations Cup

Wereldkampioen Duitsland trekt in juni met een vertimmerde ploeg richting Confederations Cup in Rusland. Sterren als Khedira, Özil, Hummels, Boateng, Reus, Gomez en Neuer ontbreken.

Europa Leaguefinalist Ajax levert met Amin Younes een van de zes nieuwkomers in de selectie van de Mannschaft. Sandro Wagner (Hoffenheim), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Lars Stindl (Mönchengladbach), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlijn) en Diego Demme (RB Leipzig) zijn de andere nieuwkomers in de 23-koppige ploeg van Joachim Löw.



Tal van toppers zijn er niet bij tijdens de generale repetitie voor het WK van volgend jaar. Sami Khedira, Mesut Özil, Mats Hummels en Jerome Boateng krijgen rust. Doelman Manuel Neuer is geblesseerd, en ook Marco Reus en Mario Gomez maken geen deel uit van de Mannschaft. Slechts drie wereldkampioenen van in 2014 zijn opgenomen in de selectie.



De Confederations Cup staat van 17 juni tot 2 juli op het programma. Tevoren speelt Duitsland met dezelfde selectie nog een oefenmatch tegen Denemarken en een WK-kwalificatiewedstrijd tegen San Marino.



Doelmannen: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)



Verdediging: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlijn), Antonio Rüdiger (AS Roma), Niklas Süle (Hoffenheim)



Middenvelders: Emre Can (Liverpool), Diego Demme (RB Leipzig), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Leon Goretzka (Schalke 04), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Joshua Kimmich (Bayern München)



Aanvallers: Julian Draxler (Paris SG), Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax Amsterdam)