Ook Proximus haalt televisierechten Jupiler Pro League binnen

Eline Van Der Meulen

15/05/17 - 15u09 Bron: Belga

© photo news.

De wedstrijden in de Jupiler Pro League zullen de volgende drie seizoenen (2017-2018 tot en met 2019-2020) naast op Telenet en VOO ook te volgen zijn op Proximus, zo maakte Proximus vandaag bekend. Daarnaast heeft het bedrijf ook de uitzendrechten voor de tweede klasse (1B) in handen.

"Dankzij dit nieuwe akkoord, dat bovenop dat voor de Proximus League (D1B) van het voorbije seizoen komt, kunnen Proximus-klanten als enigen het Belgisch profvoetbal integraal (D1A en D1B) bekijken tot 2020", klinkt het in de mededeling van Proximus. "Anderzijds is er het akkoord met Eleven Sports Network voor de uitzending van hun derde zender, waarop de klanten nog meer wedstrijden kunnen bekijken van de grootste Europese voetbalkampioenschappen (Spaanse Liga, Italiaanse Serie A, Franse Ligue 1, Engelse FA en EFL Cup) en tal van internationale competities zoals de NBA, de NFL en de tennistoernooien van de ATP 250, met als toemaatje de competities in hockey, darts en gevechtssporten."



Enkele weken geleden leek het er nog op dat Telenet en VOO de grootste slag hadden geslagen bij de onderhandelingen voor het nieuwe voetbalcontract. De nationale tv-rechten voor de live uitzendingen werden echter niet-exclusief toegekend, waardoor de matchen op meerdere zenders te volgen zullen zijn. Bovendien werd de tender toen niet afgesloten, waardoor ook andere gegadigden de tv-rechten nog konden binnenhalen. Telenet verwierf wel exclusief de rechten voor het live uitzenden van de matchen via het internet. Voor het eerst bood de Pro League dat lot aan. Ook de live uitzendingen van de Super Cup zijn de komende drie jaar in handen van Telenet (Vlaanderen), RTBF mag de confrontatie tussen landskampioen en bekerwinnaar aan Franstalige zijde uitzenden.