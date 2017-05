Felix Brych fluit Champions League-finale, Damir Skomina leidt eindstrijd Europa League

YP

12/05/17 - 12u50 Bron: Belga

Deze Felix Brych moet de finale van de Champions League in goede banen leiden. © photo news.

De Europese Voetbalbond UEFA heeft vandaag de namen van de scheidsrechters voor de finales van de Champions League en de Europa League vrijgegeven. De Duitser Felix Brych mag op zaterdag 3 juni in Cardiff de finale van het kampioenenbal tussen Juventus en Real Madrid in goede banen proberen te leiden, de Sloveen Damir Skomina fluit op woensdag 24 mei in Stockholm de finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United.

Brych leidde dit seizoen onder meer vijf Champions League-duels en ook de Europa League-kwartfinale tussen Anderlecht en Manchester United. Eind maart floot de 41-jarige Duitser ook de WK-kwalificatiewedstrijd tussen België en Griekenland (1-1). Brych wordt in Cardiff bijgestaan door zijn assistenten Mark Borsch en Stefan Lupp, de Serviër Milorad Mazic is vierde ref.



De 40-jarige Skomina was op het voorbije EK in Frankrijk onder meer ref tijdens de kwartfinale tussen Wales en de Rode Duivels. De voorbije vijf Champions League- en Europa League-campagnes stond hij in totaal in zes halve finales tussen de lijnen, de eindstrijd in Stockholm wordt zijn eerste finale op dit niveau. Hij wordt bijgestaan door assistenten Jure Praprotnik en Robert Vukan en vierde scheidsrechter Gianluca Rocchi.