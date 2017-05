Red Flame Vanmechelen ruilt Standard in voor Genk

Door: Pieter-Jan Calcoen

12/05/17 - 10u27

© photo news.

Opvallende transfer in het vrouwenvoetbal: Davinia Vanmechelen (17) verlaat kampioen Standard voor de KRC Genk Ladies. Dat kondigde de flankaanvalster zelf aan via Instagram.



Vanmechelen ontpopte zich de laatste interlands tot een betrouwbare wisseloptie bij de nationale vrouwenploeg. Zo maakte ze indruk tijdens de Cyprus Cup. Het is dan ook niet uitgesloten dat Vanmechelen straks tot de selectie van bondscoach Ives Serneels voor het EK in Nederland behoort.