Imke Courtois stopt na EK met voetballen: "Ik moest een keuze maken"

Red Flame Imke Courtois hangt deze zomer haar voetbalschoenen aan de haak. Dat laat ze optekenen in Het Nieuwsblad. De 29-jarige Courtois, zowat de bekendste voetbalster en analiste in België, speelt haar laatste wedstrijden op het EK in Nederland en wil zich daarna meer toeleggen op haar doctoraat en haar leven buiten de sport. "Ik ben nog in topvorm, maar ik moest een keuze maken", klinkt het.

Courtois doctoreert aan de KU Leuven in de gezondheids­therapie met een onderzoek naar de invloed van de ademhaling op pijn. "Ik heb het gevoel dat ik tijd moet inhalen voor mijn doctoraat. Ik heb voor dit EK een ­onderbreking van mijn beurs van drie maanden gekregen, maar daarna wil ik me vol op mijn onderzoek toeleggen", aldus zeventienvoudig international Courtois, die onlangs nog kampioen werd met Standard.



"Ik had wel tegen de club gezegd dat ik ermee ging stoppen, maar ik denk dat ze me niet echt geloofden. Eigenlijk beseften alleen mijn ouders, mijn zus en mijn beste vriendin dat het mijn laatste match was. Daarom is het ­beter dat ik mijn afscheid nu officieel aankondig. Anders gaat het misschien geruisloos voorbij. Mijn leven stopt niet als het voetbal stopt. Ik wil beter worden in mijn onderzoek aan de universiteit, ik wil de wereld zien, misschien ooit een gezin stichten."



De Flames, de nummer 23 op de FIFA-ranking, plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. Courtois en co werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12). © Photo News.