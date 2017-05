Red Flame Philtjens verlengt bij Ajax

Pieter-Jan Calcoen

11/05/17 - 13u26

© Pro Shots.

Davina Philtjens (28) weet waar haar toekomst ligt. De linkerflankspeelster van de nationale vrouwenploeg heeft haar contract bij Ajax Amsterdam verlengd. De Red Flame, een vaste waarde onder bondscoach Ives Serneels, voetbalt dus ook volgend seizoen in Nederland. Met Ajax is Philtjens de koploper in Nederland - de titel is zo goed als binnen. De kans is bijgevolg groot dat ze volgend seizoen Champions League speelt.