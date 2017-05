Red Flames oefenen op 7 juli in en tegen Frankrijk

YP

10/05/17 - 19u42 Bron: Belga

© photo news.

De Belgische vrouwenvoetbalploeg neemt het op vrijdag 7 juli in een oefeninterland in Montpellier (21u) op tegen 's werelds nummer drie Frankrijk. Dat heeft de Belgische Voetbalbond bevestigd. "De Franse voetbalbond FFF ontvangt onze Red Flames op vrijdag 7 juli in het Stade de la Mosson in Montpellier", klinkt het.