Belgische U16 wint vriendschappelijk UEFA-toernooi

De Belgische voetbalploeg voor spelers onder zestien jaar heeft vandaag tijdens een vriendschappelijk toernooi in Tubeke Hongarije met 5-2 verslagen. Eerder hadden ze ook hun twee andere partijen winnend afgesloten. De nationale ploeg onder leiding van Thierry Siquet won zo het toernooi.

Zaterdag wonnen de Belgische jongens met 2-0 van Tsjechië, maandag haalden ze het met 1-0 van Zwitserland, en woensdag volgde dus een 5-2 tegen Hongarije. De doelpunten waren in die laatste match van Thiel, Cuypers, Yayi Mpie en twee keer Sidibe. Op die manier schrijft de U16 het vriendschappelijk toernooi, een 'UEFA Development Tournament', op zijn naam.



Echte kampioenschappen organiseert UEFA pas vanaf 17 jaar. De U16-selectie wordt binnenkort de U17 en speelt van 26 oktober tot 1 november een kwalificatietoernooi in Malta voor het EK in 2018. Naast Malta nemen de Belgen het ook tegen Zwitserland en Noord-Ierland op. De beste twee gaan een ronde verder.