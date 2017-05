Standard Femina verovert zevende opeenvolgende titel na 0-17(!) zege

Bewerkt door: OM

video Standard Femina Luik heeft zich op de slotspeeldag in de Super League vrouwenvoetbal voor de zevende keer op rij tot Belgisch kampioen gekroond. De Rouches zijn voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis landskampioen.

De Luikse vrouwen gingen op de laatste speeldag met 0-17 winnen op het veld van rode lantaarn Eva's Tienen. Belgisch recordinternational Aline Zeler maakte maar liefst zes doelpunten. Door de zege wipt Standard Femina in extremis nog over RSC Anderlecht, dat 'bye' was.



In de eindstand hebben Standard en Anderlecht 55 punten, maar de Rouches wonnen één wedstrijd meer. AA Gent eindigt met 51 punten op de derde plaats. Dankzij de titel plaatst Standard zich voor de voorronde van de Women's Champions League.



De Super League is de opvolger van de in 2015 opgedoekte BeNe League, waaraan ook Nederlandse teams deelnamen.