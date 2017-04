Algerije heeft opvolger voor Georges Leekens beet

Bewerkt door: PL

13/04/17 - 13u10 Bron: afp/belga

De Spanjaard Lucas Alcaraz is de nieuwe bondscoach van Algerije. Dat heeft de Algerijnse voetbalbond bevestigd. Alcaraz, die pas maandag ontslagen werd bij Granada, volgt bij 'Les Fennecs' Georges Leekens op.

"De Algerijnse voetbalbond heeft zonet Lucas Alcaraz in dienst genomen als nieuwe bondscoach", klinkt het in een kort communiqué. "De nieuwe bondscoach neemt zijn functie de komende dagen op".



De 50-jarige Spanjaard stond de voorbije acht maanden aan het roer bij Granada, maar werd daar op straat gezet omwille van de teleurstellende resultaten. Bij de nummer negentien uit de Primera Division wordt Alcaraz opgevolgd door de Engelsman Tony Adams.



Georges Leekens trad na een voor Algerije erg teleurstellend verlopen Africa Cup af als Algerijns bondscoach. Hij was er toen amper drie maanden in dienst.