Voetbalbond voert hervorming door aan competitieformat Super League Vrouwenvoetbal

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) sleutelt voor volgend seizoen aan het competitieformat van de Super League Vrouwenvoetbal. De KBVB werkt aan een wisselende competitieformule afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen.

"Er bestaat jaarlijks onzekerheid over het aantal ploegen dat aan de Super League Vrouwenvoetbal zal deelnemen. Om alle eventualiteiten op te vangen, kunnen drie varianten worden opgenomen om de reglementering betreffende stijgen en dalen in de Super League te bepalen", motiveert de afdeling Vrouwenvoetbal van de KBVB de formatwijziging. "Er moet gestreefd worden om ieder jaar 8 deelnemende ploegen te hebben." Het nieuwe reglement maakt een onderscheid tussen een Super League met zes, zeven of acht deelnemende ploegen.



Als de competitie met zes afgewerkt wordt, zijn er op het einde van het seizoen geen dalers. De eerste twee ploegen uit eerste nationale die over een licentie beschikken promoveren. Tijdens de reguliere competitie zullen de voetbalsters twintig speeldagen (een dubbele reeks van heen- en terugmatchen), waarna de top 4 Play-off I afwerkt en de nummers 5 en 6 Play-off II spelen.



Indien er zeven ploegen deelnemen aan de Super League degradeert de laatste in de stand, de top twee uit de eerste nationale afdeling stijgt als die beschikt over een licentie. Als slechts één van hen een licentie heeft verkregen, speelt de rode lantaarn uit de Super League testwedstrijden tegen de hoogste gerangschikte ploeg van de eerste nationale afdeling die voldoet aan de licentievoorwaarden. Als er geen twee ploegen uit de eerste nationale over een licentie beschikken, degradeert geen enkele club uit de Super League. Ook in dit format wordt een dubbele reeks van heen- en terugwedstrijden gespeeld, goed voor 24 competitieduels per ploeg. Nadien worden geen play-offs afgewerkt.



Een competitie met acht voetbalclubs zal één daler kennen, de kampioen van de eerste nationale vrouwenafdeling neemt de plaats in. Als die kampioen geen licentie wist binnen te halen, worden er tussen de laatste uit de Super League en de hoogst gerangschikte ploeg mét licentie testwedstrijden afgewerkt. Het kampioenschap bestaat zo uit een reeks van heen- en terugwedstrijden en nadien nog een extra heen. Na 21 wedstrijden wordt een eindrangschikking gemaakt, waarna play-offs met vier worden gespeeld.



Het nieuwe format, dat goedgekeurd moet worden door de Pro League, Voetbal Vlaanderen en zijn Franstalige tegenhanger ACFF, treedt in principe vanaf volgend seizoen in werking.